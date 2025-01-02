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В Якутске проверят «китайский клуб» на фоне пропаганды нетрадиционных отношений

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

«Китайский клуб» в Якутске проверят из-за пропаганды в нем нетрадиционных сексуальных отношений, заявили в мэрии города. Проверкой займутся полицейские с прокуратурой, добавила городская администрация в Telegram-канале.
«Произведен выезд в ночной клуб Number One», — сказано в публикации.
Отмечается, выездная проверка выявила факт, что в заведении выступают приглашенные из Таиланда трансгендеры, чья ориентация не является традиционной.



«[Таким образом], ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола», — резюмировали местные чиновники.
В России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений нарушителям грозит штраф до миллиона рублей, а иностранцев также ожидает выдворение с территории государства.

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#россия
#якутия
#полиция
#новости
Замглавы Военно-медицинской академии в Петербурге предъявили обвинение во взятке
ТАСС узнал, что замглавы Военно-медицинской академии обвинили во взятке
02 января 2025, 10:44

Фото: iStock/AMilkin

СК России предъявил обвинение заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павлу Вешкину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данному делу также проходят несколько военных и гражданских лиц. В январе прошлого года стало известно, что Вешкин обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Согласно информации ведомства, ущерб оценивался в 40 млн рублей. Теперь дело в отношении замглавы академии переквалифицировано на получение особо крупной взятки.

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Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке
CNBC: 11 человек ранены при стрельбе в ночном клубе в Квинсе
02 января 2025, 10:24

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 11 человек. Об этом информируют New York Post и ABC7.
Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы, включая Детский медицинский центр Коэна. В правоохранительных органах не раскрыли точное количество жертв, однако уточнили, что ни один человек не находится в критическом состоянии.

По данным New York Daily News, в розыск объявлен серый автомобиль марки Infiniti, который скрылся с места преступления.

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«Первым полетел салат»: В Подмосковье супруги в ходе ссоры выкинули ёлку с 17-го этажа
SHOT: Новогоднюю ёлку выбросили из окна многоэтажки в Подмосковье
02 января 2025, 10:10

Фото: iStock/Tyler Tomasek

Супруги из подмосковного Реутова выбросили ёлку с 17-го этажа прямо 1 января. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, в первый же день года семейная пара долго ссорилась. В результате из окна квартиры на 17-м этаже дома вылетела наряженная ёлка.

Отмечается, что она не упала на прохожих и стоявшие машины. Незадолго до этого из того же окна вылетела тарелка с салатом. Иные подробности в настоящее время уточняются.

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«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню
02 января 2025, 06:01

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Отец и мать в возрасте около 40 лет предстали перед судом в Тонгерене, Бельгия, в прошлом месяце за изнасилование четырех дочек. Самой младшей из пострадавших было 12 лет, самой старшей — 21 год. Одна из девочек была родным ребенком отца, другие три были кровно связаны с матерью. Об этом пишет Mirror ​UK 23 декабря 2024 года.
У отца семейства была ненормальная фиксация на «сексе втроем», и они с женой часто нанимали проституток для исполнения этой мечты. Однако в один момент с деньгами стало туго. Примерно с января 2022 года мужчина начал насиловать дочерей с согласия матери, поскольку не мог оплатить секс-услуги.

​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
Суд сообщает, что женщина забирала девочек из спальни и отводила к своему партнеру. В среднем в день происходило по 9 изнасилований, причем в некоторых принимала активное участие сама мать.

Фото: iStock/Farion_O

Надругательства над детьми выполнялись с четким планом и расчетом: девочек спаивали, давали им миорелаксанты, чтобы жертвы не могли свободно двигаться и вырываться. Помимо этого в доме было много смазки для любого типа насилия, которое могло прийти в голову отцу.

Более юным сестрам твердили совершенно дикие вещи. Одну девочку убедили, что ранняя сексуальная практика в семье откроет путь к успешным отношениям, другая верила, что секс с приемным отцом поможет потерять вес. За отказ от участия в оргии детей грозились вышвырнуть на улицу.

В личных переписках семьи отмечается, что мать активно манипулировала девочками.

«Если вы не согласитесь, то разрушите нашу семью!» — убеждала дочек безнравственная женщина, пытаясь выставить их «злодейками» за то, что те «смеют» переживать о происходящем.
Фото: iStock/monkeybusinessimages

Ночью 30 декабря 2023 две младшие дочери сумели сбежать на велосипедах и рассказали властям о домашних ужасах. Отмечается, что девочки были в ранах и синяках. Позже у всех четырех детей также обнаружились инфекции, которые передаются сексуальным путем — одна из них хламидиоз.

Отца-насильника приговорили к 15 годам в тюрьме, в то время как мать проведет за решеткой лишь 13 лет. При оглашении наказания в суде отметили, что жестокие родители-педофилы относились к четырем девочкам как к «бесплатным секс-рабыням», пользуясь «семейной связью», чтобы удовлетворять свои потребности.

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#дети
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Екатеринбуржец «летел» по дороге верхом на елке, привязанной к Audi
02 января 2025, 05:07

Фото: iStock/Tyler Tomasek

В центре Екатеринбурга очевидцы засняли, как мужчина, сидя на елке, привязанной к автомобилю Audi, пронесся по улицам города на большой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«Кстати эти же, недалёкого ума товарищи, на большой скорости, с привязанной к машине человеком на ёлке, пронеслись по центру города, запуская салют», — подписали в канале под видео, на котором показан летящий верхом на елке по проезжей части человек, ссылаясь на прошлый пост.



По данным очевидцев, ранее участники мероприятия запускали фейерверки прямо из машин и дрифтили вокруг них.

Если точнее, то «умники» устроили феерическое шоу возле одного из аутлетов города. Пикап, иномарки с гирляндами и мощные салюты стали частью зрелища. Основная часть фейерверков запускалась из кузова автомобиля, а также была расставлена по кругу для создания зоны контролируемого заноса.

Несмотря на потенциальную опасность, которую представляют эти действия, никто пока не пострадал и официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

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#екатеринбург
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Байден рассказал о виновнике теракта в Новом Орлеане
Байден: виновник теракта в Новом Орлеане записал видео с угрозами
02 января 2025, 04:48

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

В новогоднюю ночь в Новом Орлеане, штат Луизиана, произошло нападение на людей, пришедших на праздничные гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу, после чего открыл по людям огонь. Президент США Джо Байден заявил, что исполнитель теракта многие годы служил в американской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Личность нападавшего была установлена полицией.

Байден уточнил, что подозреваемый, 42-летний Шамсуд Дин Джаббар из Техаса, был резервистом сухопутных войск до недавнего времени. За несколько часов до атаки он опубликовал видео, в котором заявил, что вдохновлялся ИГИЛ* и выразил намерение убивать.

Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя дополнительные обстоятельства нападения.

Ранее сообщалось, что в Александровском саду Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запустившего фейерверк III класса опасности в толпе прохожих.

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Расстрелявший 10 людей в Черногории умер от попытки суицида
02 января 2025, 02:48

Фото: iStock/Alex_Schmidt

В Черногории подозреваемый в массовой стрельбе в городе Цетинье, Ако Мартинович, скончался. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.
По данным ведомства, он получил смертельные травмы головы во время попытки суицида.

«Полицейская операция была успешно проведена. Таким образом, данное лицо было изолировано благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. В тот момент, когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство», — передает ТАСС слова главы МВД Черногории в ходе экстренной пресс-конференции.
Мужчина был доставлен в клинический центр, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Мотивы действий предполагаемого преступника пока остаются неизвестными. Как уточнили в МВД, семья Мартиновича описала его как «социально девиантного человека».

Ранее стало известно, что в число пострадавших из-за стрельбы в Черногории выросло до 10 человек. В числе жертв были дети 11 и 7 лет, а также некоторые члены семьи убийцы. Мартинович пытался скрыться после того, как расстрелял толпу в местном баре.

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#стрельба
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В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина запустил салют в толпе прохожих
02 января 2025, 02:33

Фото: iStock/arun india

В Александровском саду Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запустившего фейерверк III класса опасности в толпе прохожих.
Нарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан полиции, сообщили в ТАСС пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. «Фонтанка» уточняет, что мужчина поджег петарду 1 января. Он плохо понимал, что делает.

В ведомстве напомнили, что использование пиротехники I–III классов в общественных местах, включая парки, стадионы, детские площадки и скверы, запрещено.

В Санкт-Петербурге для запуска фейерверков предусмотрено всего 39 специальных площадок, а временные ограничения действуют с 22:00 до 08:00. Исключение делается только в новогоднюю ночь — с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Ранее сообщалось, что советский и российский политик Виктор Алкснис ушел из жизни на 74-м году. Об этом сообщила в Telegram-канале «Черный полковник» его дочь Ирина Алкснис.

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#сотрудники
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Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Маск: Cybertruck в Лас-Вегасе мог взорваться из-за бомбы или пиротехники
02 января 2025, 02:17

Фото: iStock/Angel Di Bilio

Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть вызван большим количеством пиротехники или заложенной бомбой. Об этом он написал в своем посте в X, отметив, что телеметрия транспортного средства не указывала на технические проблемы в момент инцидента.
«Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — заявил Маск.
Взрыв электрокара Сybertruck произошел 1 января возле отеля Trump International. В результате него погиб один человек, находившийся в машине. Еще семь людей получили травмы. Причины взрыва расследуются, но версия о внешнем воздействии пока рассматривается как основная.

Ранее сообщалось, что грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.

В результате теракта в Новом Орлеане число погибших возросло до 15 человек. Кроме того, 25 человек были доставлены в больницы с различными травмами.

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