В Якутске проверят «китайский клуб» на фоне пропаганды нетрадиционных отношений

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«Китайский клуб» в Якутске проверят из-за пропаганды в нем нетрадиционных сексуальных отношений, заявили в мэрии города. Проверкой займутся полицейские с прокуратурой, добавила городская администрация в Telegram-канале.
«Произведен выезд в ночной клуб Number One», — сказано в публикации.Отмечается, выездная проверка выявила факт, что в заведении выступают приглашенные из Таиланда трансгендеры, чья ориентация не является традиционной.
«[Таким образом], ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола», — резюмировали местные чиновники.В России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений нарушителям грозит штраф до миллиона рублей, а иностранцев также ожидает выдворение с территории государства.
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Никита Кротов