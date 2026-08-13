Сына экс-вице-губернатора Петербурга арестовали по делу об убийстве

13 августа 2026, 17:04

Сына экс-вице-губернатора Петербурга Александра Хотина обвиняют в убийстве

Фото: Istock / zoka74

Сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина — Александра Хотина — арестовали по делу об убийстве. Решение об избрании меры пресечения вынес Кунцевский суд Москвы.