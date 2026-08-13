Сына экс-вице-губернатора Петербурга арестовали по делу об убийстве
Сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина — Александра Хотина — арестовали по делу об убийстве. Решение об избрании меры пресечения вынес Кунцевский суд Москвы.
По данным РЕН ТВ, трагедия произошла 10 августа. Погибший Александр Куманцев приехал в квартиру Хотина, чтобы передать ему два смартфона, которые тот заранее заказал.
Предварительно, между мужчинами произошёл конфликт. По версии источника телеканала, Хотин напал на Куманцева с ножом. Несмотря на полученные ранения, мужчина смог самостоятельно выйти из квартиры и добраться до подъезда, где его обнаружили медики.
Пострадавшего госпитализировали, однако спустя несколько часов он скончался от полученных ранений. На заседании суда Хотин появился с заметным синяком под глазом. Ранее сообщалось, что мужчина проходил лечение в реабилитационном центре из-за проблем, связанных с употреблением наркотиков.
Обстоятельства конфликта и мотив предполагаемого нападения сейчас устанавливаются. Следствию предстоит выяснить, что именно произошло в квартире и при каких обстоятельствах произошёл смертельный удар ножом.
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