Контрабанду бриллиантов на 5,7 млн рублей пресекли таможенники — фото
Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с минераловодскими таможенниками пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных изделий на сумму 5,7 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, две россиянки, прилетевшие из Стамбула, пытались пронести украшения, спрятав их под верхней одеждой. Во время оперативно-разыскных мероприятий в аэропорту Грозного инспекторы остановили пассажирок в зоне таможенного контроля. При досмотре с применением технических средств обнаружили три браслета и два кольца из белого металла с прозрачными камнями.
Как выяснилось, женщины — сёстры. Они заявили, что везли ценности для личного пользования и не были осведомленными о таможенных правилах. Экспертиза показала, что изделия новые, их изготовили из белого золота 750 пробы. Браслеты украсили 121 бриллиантом общей массой 25,41 карата, кольца — десятью бриллиантами общей массой 6,56 карата.
Украшения изъяли. Возбудили два уголовных дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». По ней предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы, либо штраф до одного миллиона рублей.
