Юристы оценили вероятность привлечения иноагента Волкова* по экстремистским статьям

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Юристы России высказали мнение относительно слов Леонида Волкова* о поддержке «смелых людей», совершающих диверсии и саботажи. По мнению экспертов, за подобные высказывания его можно привлечь к уголовной ответственности за экстремизм, сообщает RT.
«Это офигенно! Есть люди, которые… акции гражданского неповиновения устраивают и даже какие-то военные склады взрывают. Молодцы, честь им и хвала. Поддерживаю максимально», — заявил Волков.
В этих словах усматриваются признаки ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства»), рассказала RT адвокат Сталина Гуревич, в прошлом следователь прокуратуры.
Заслуженный юрист России, бывший сотрудник МВД Иван Соловьёв обнаружил в этих высказываниях признаки ст. 280 УК РФ.
«Подобные высказывания можно трактовать как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — заключил Соловьёв.
Читайте также
Иноагент или уголовное наказание: что ждёт Ивлееву после ареста банковских счетов
«Навязчивая мысль»: Иноагент Троянова* заявила, что мечтает убить Путина
Старшего следователя МВД Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины
* Физлицо, признанное иностранным агентом
Олег Дикий