Трагедия или выигрыш: эксперт раскрыл приемы мошенников и способы их разоблачения

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Злоумышленники с помощью различных технологий продолжают выманивать у людей деньги и оставлять ни с чем. Так, например, они представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта», предлагают проверку электросчетчиков, запрашивают код из SMS для доступа к «Госуслугам», а потом оформляют кредиты.
Правоохранительные органы возбудили уже десятки уголовных дел. Ущерб пострадавших исчисляется миллионами.
Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие ситуации, к сожалению, всегда случались, и никто из нас не застрахован от обмана.
Он добавил, что никаких новых сценариев сценариев и способов отъема денег у населения мошенники за 150-200 лет не придумали, однако, сейчас все предыдущие схемы получили свою техническую реализацию, что стало основной проблемой.
Специалист по кибербезопасности подчеркнул, что часто подобные ситуации случаются с теми людьми, которые были уверены, что с ними такого не произойдет, и последствия там бывают колоссальные и трагические.
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Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие ситуации, к сожалению, всегда случались, и никто из нас не застрахован от обмана.
«Всегда будут те, кого злоумышленники попытаются обмануть. Есть два типа людей: первый — это тот, который бежит сразу открывать все ссылки, потому что он что-то там выиграл. Такие люди всегда будут бежать в сторону какой-то маломальской выгоды. Второй тип — которого обманули каким-то хитрым образом. Неприятно себя ощущать человеком, которым воспользовались. Но это жизнь, потому что мы не роботы», — сообщил эксперт.
Он добавил, что никаких новых сценариев сценариев и способов отъема денег у населения мошенники за 150-200 лет не придумали, однако, сейчас все предыдущие схемы получили свою техническую реализацию, что стало основной проблемой.
«Например, фабрика фейков. Но нужно помнить, что технологии преступлений не совершают. Все преступления совершают люди», — объяснил специалист.
Олег Седов дал несколько советов, как не попасться на удочку мошенника
- Оставаться в состоянии спокойствия и равновесия, не терять контроль. Мошенники могут производить эффект с помощью игрового формата (выиграли что-то) или ссылаться на какую-то трагедию.
- Поставить вопрос на паузу — не принимать решение здесь и сейчас. Сказать, что надо подумать, положить трубку и пересказать себе в зеркале содержание истории, которая сейчас была в телефоне. Вы поймете, что есть какие-то белые пятна, странности.
- Задавать много вопросов: какой счетчик? Почему по коду плательщика не приходила информация? Нужно посмотреть реакцию на вопросы: сомневается или нет. Мошенники обычно не готовы отвечать на вопросы.
- Не думать, что с вами разговаривает друг, несмотря на то, что будут упоминаться какие-то личные данные, фамилии знакомых и так далее. В ход идут дипфейки, информация, полученная из соцсетей и открытых источников.
- Периодически проводить домашние киберучения: разговаривать с близкими за чаепитием, задавать вопросы: а что ты ответишь, когда тебе позвонят? К кому ты обратишься? Как ты отреагируешь? Очевидно, что реальная история будет другой. Но такие беседы приучают людей критические мыслить и трезво реагировать на звонки.
Специалист по кибербезопасности подчеркнул, что часто подобные ситуации случаются с теми людьми, которые были уверены, что с ними такого не произойдет, и последствия там бывают колоссальные и трагические.
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Анастасия Бондарева