Юристы предупредили владельцев загородных участков о возможности их изъятия

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С 1 марта в России вступят в силу изменения в законодательстве, регулирующем правила освоения земельных участков, которые находятся в населённых пунктах или выделены для садоводств. О том, что может грозить нарушителям, рассказал старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
В беседе с информационным агентством «Прайм» он, в частности, отметил, что в течение трёх лет купленный или уже находящийся в собственности участок его хозяин должен освоить. То есть начать там строительство либо высадить какие-то культуры. В противном случае власти имеют право оштрафовать нерадивого дачника, а затем и изъять землю.
Он пояснил, что основной целью нового закона является побуждение собственников следить за принадлежащей им землёй. Заброшенные участки не только портят общий внешний вид, но и являются примером неэффективного использования земельных ресурсов, заключил Терёхин.
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«Чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов, необходимо также содержать участок в порядке: своевременно убирать мусор, не захламлять, а также использовать в соответствие с его целевым назначением», — добавил юрист.
Он пояснил, что основной целью нового закона является побуждение собственников следить за принадлежащей им землёй. Заброшенные участки не только портят общий внешний вид, но и являются примером неэффективного использования земельных ресурсов, заключил Терёхин.
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Александр Бойцов