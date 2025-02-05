В Сергиево-Посадском округе снесли заброшенные гаражи

Комплекс из нескольких заброшенных кирпичных гаражей снесли на территории Сергиево-Посадского городского округа, постройки были расположены на 4-м км региональной автотрассы М-8 «Холмогоры» — Сергиев Посад, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Гаражи были построены на участке вдоль трассы. Их долгое время не использовали, и постройки пришли в заброшенное состояние. В результате было принято решение включить гаражи в список на ликвидацию, и в четвёртом квартале 2024 года силами администрации округа работы по демонтажу построек были завершены», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Сейчас участок, который занимали аварийные гаражи, полностью освобождён от построек и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация муниципалитета ещё не приняла.
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