Маск предсказал крах пилотируемой авиации в будущих войнах

Илон Маск (фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация утратит свою актуальность в войнах будущего.
По его словам, главным оружием станут дроны и гиперзвуковые ракеты, а истребители, управляемые людьми, будут быстро уничтожены.
Ранее Маск неоднократно выступал за использование беспилотников в конфликтах, утверждая, что это сократит число погибших. В мае он заявлял, что войны будущего должны вестись исключительно с помощью беспилотных технологий.
Также миллиардер считает, что победу в таких войнах одержат страны, обладающие лучшими дронами.
Маск критически высказался о боевом самолете F-35 Lightning, назвав его провальным проектом. По его мнению, попытка сделать истребитель универсальным привела к созданию посредственной машины, не выделяющейся ни в одной из задач.
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Ранее Маск неоднократно выступал за использование беспилотников в конфликтах, утверждая, что это сократит число погибших. В мае он заявлял, что войны будущего должны вестись исключительно с помощью беспилотных технологий.
Также миллиардер считает, что победу в таких войнах одержат страны, обладающие лучшими дронами.
Маск критически высказался о боевом самолете F-35 Lightning, назвав его провальным проектом. По его мнению, попытка сделать истребитель универсальным привела к созданию посредственной машины, не выделяющейся ни в одной из задач.
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Мария Моисеева