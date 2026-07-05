В Москве африканец устроил дебош в переходе метро из-за видеосъёмки

05 июля 2026, 12:37

В Москве задержали приезжего за нападение на пассажира метро

Фото: Istock/hank5

В столице задержали приезжего 1996 года рождения за нападение на пассажира метро. Подробности приводит Telegram-канал «Агентство «Москва».