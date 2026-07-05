В Москве африканец устроил дебош в переходе метро из-за видеосъёмки
В столице задержали приезжего 1996 года рождения за нападение на пассажира метро. Подробности приводит Telegram-канал «Агентство «Москва».
Инцидент случился в переходе между станциями метро «Тургеневская» и «Чистые пруды». Там находилась женщина, которая снимала на камеру мобильного телефона уличного музыканта.
В этот момент мимо проходил гражданин африканского государства вместе со своей сестрой. Ему показалось, что москвичка направила объектив и на него с сестрой, а не только на исполнителя. Это вызвало у приезжего недовольство, и он обратился к ней с претензией.
Между ними завязалась словесная перепалка. На сторону пассажирки встал прохожий, тогда приезжий толкнул его. От удара мужчина упал и получил перелом руки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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