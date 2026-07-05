На трассе под Смоленском нашли четырёхлетнего ребёнка
В Смоленской области прохожие обнаружили ребёнка на дороге. Подробности приводит информагентство «О чём говорит Смоленск».
По информации издания, мальчик примерно четырёх лет находился на трассе вблизи деревни Вяземского района. Очевидцы рассказали, что ребёнок не смог сообщить о себе никаких сведений. Медицинский осмотр не выявил у него травм.
После обнаружения малыша правоохранители оперативно начали розыск его родителей. Они нашли семью за короткое время и передали им мальчика. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее в Ачинске искали 32-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь, которые ушли из дома и не вернулись. Спустя более недели поисков тело ребёнка нашли без признаков жизни возле железнодорожных путей.
Читайте также: