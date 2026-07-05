На западе Москвы водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста
На западе Москвы водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
Трагедия произошла на улице Василия Бутылева. По предварительным сведениям, автомобилист выполнял выезд с прилегающей территории и в этот момент совершил наезд на велосипедиста.
От удара велолюбитель упал на проезжую часть и получил тяжёлые травмы. Прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, но полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью, и врачи констатировали смерть. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось об инциденте на пляже в Марий Эл. Там подросток за рулём пикапа сбил двух девочек.
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