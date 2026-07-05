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На западе Москвы водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста

Фото: Istock/Toa55

На западе Москвы водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.



Трагедия произошла на улице Василия Бутылева. По предварительным сведениям, автомобилист выполнял выезд с прилегающей территории и в этот момент совершил наезд на велосипедиста.

От удара велолюбитель упал на проезжую часть и получил тяжёлые травмы. Прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, но полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью, и врачи констатировали смерть. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось об инциденте на пляже в Марий Эл. Там подросток за рулём пикапа сбил двух девочек.

Ольга Щелокова

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