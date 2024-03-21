Mash: Журналиста Леонида Млечина госпитализировали в Москве

Фото: iStock/maxim4e4ek
Президент международной академии телевидения и радио (IATR), советский и российский журналист и телеведущий Леонид Млечин попал в больницу из-за жалоб, связанных с кашлем, слабостью и отдышкой. Об этом сообщает Mash в своем телеграм-канале.
Млечину стало плохо несколько дней назад, он жаловался на сильный кашель, ломоту в теле, затрудненное дыхание и отдышку. В итоге, журналиста госпитализировали в одну из московских больниц.
После прохождения процедуры сдачи анализов и компьютерной томографии легких (КТ), Млечину диагностировали коронавирус (COVID-19).
Сейчас за здоровьем пациента наблюдают врачи. Его состояние оценивается как среднее. Пациенту оказывается необходимое лечение.
За свою карьеру Леонид Млечин написал свыше 100 исторических и биографических книг.
Читайте также:
Российская туристка умерла в муках после лечения в клинике при пятизвёздочном отеле в Египте
Никиту Кологривого отправили в спецприёмник после пьяного дебоша в баре - видео
Уголовные дела возбудили после обнаружения тел двух новорожденных детей на насосной станции
После прохождения процедуры сдачи анализов и компьютерной томографии легких (КТ), Млечину диагностировали коронавирус (COVID-19).
За свою карьеру Леонид Млечин написал свыше 100 исторических и биографических книг.
Читайте также:
Российская туристка умерла в муках после лечения в клинике при пятизвёздочном отеле в Египте
Никиту Кологривого отправили в спецприёмник после пьяного дебоша в баре - видео
Уголовные дела возбудили после обнаружения тел двух новорожденных детей на насосной станции
Мария Федоровцева