Ювелир раскрыл, как выяснить подлинность украшения

08 октября 2025, 13:38

Ювелир Овсепян: удостовериться в подлинности украшения можно только по ярлыку

Фото: iStock/DiamondGalaxy

По внешним признакам невозможно определить подлинность украшений из платины, золота или серебра. Об этом рассказал ювелир Акоп Овсепян.





По словам эксперта, покупателю сложно выяснить подлинность ювелирного украшения из платины, золота или серебра, поскольку мало кто имеет соответствующие знаниями.





«Поэтому удостовериться в качестве предлагаемого товара можно только по ярлыку. На подлинное ювелирное изделие должен быть нанесен уникальный QR-код и идентификационный номер (УИН), который присваивает Федеральная пробирная палата», — пояснил Овсепян в разговоре с «Вечерней Москвой».

