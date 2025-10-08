Ювелир раскрыл, как выяснить подлинность украшения
Ювелир Овсепян: удостовериться в подлинности украшения можно только по ярлыку
По внешним признакам невозможно определить подлинность украшений из платины, золота или серебра. Об этом рассказал ювелир Акоп Овсепян.
По словам эксперта, покупателю сложно выяснить подлинность ювелирного украшения из платины, золота или серебра, поскольку мало кто имеет соответствующие знаниями.
«Поэтому удостовериться в качестве предлагаемого товара можно только по ярлыку. На подлинное ювелирное изделие должен быть нанесен уникальный QR-код и идентификационный номер (УИН), который присваивает Федеральная пробирная палата», — пояснил Овсепян в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он также отметил, что на изделиях из золота и платины обязательно должна быть проба, а вот на серебре её может не быть, поскольку серебряные изделия можно продавать без пробы.
Тем временем «Газета.Ru» со ссылкой на итоги продаж в розничных магазинах SOKOLOV за январь — август 2025 года пишет, что обручальные кольца с бриллиантами чаще всего покупают жители Санкт-Петербурга, Калининграда и Москвы.
«Чаще всего обручальные кольца с бриллиантами покупают в Санкт-Петербурге (17,8%), Калининграде (17,5%) и Москве (17%). В список также вошли Саратов (16,8%) и Сочи (16,5%)», — уточнили эксперты.
Чаще всего россияне выбирают обручальные кольца с бриллиантами из белого золота (39%), менее популярными являются украшения из красного золота (26%) и комбинированного (25%).