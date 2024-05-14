Ювелирный эксперт Ракутина раскрыла главные ошибки при выборе украшений

Исполняющий обязанности главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в России не станет понятия «бакалавр». Об Фальков сообщил на пленарном заседании Госдумы, трансляция которого велась на сайте ГД.