Ювелирный эксперт Ракутина раскрыла главные ошибки при выборе украшений

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Эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина к основным ошибкам при выборе украшений отнесла неправильный выбор металла или камня, выбор подозрительно дешевого изделия, отсутствие верификации его подлинности.
Кроме этого, она отметила, что не надо пренебрегать вопросом размера украшения.
До этого эксперт по фэншуй Елена Скуратова заявила об опасности размещения книжных полок в «неправильных» местах.
Специалист добавила, что книжные полки в доме рекомендуется размещать, ориентируясь на их первоэлемент, который отражается в форме и цвете.
Ранее Елена Ракутина заявляла, что трендом прошедшей зимы были украшения с графичной анималистикой, имитацией цепного плетения и выполненные в готическом стиле.
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Ювелирный эксперт Ракутина рассказала о трендовых украшениях этой зимы
«Стоит обращать внимание и на практичность украшений, а не только на их внешний вид и соответствие трендам. Перед покупкой изделия надо понять, будет ли украшение носиться каждый день или только по особым случаям. Так, для повседневной носки важно, чтобы оно было комфортным», — добавила в беседе с «Известиями» Ракутина.
До этого эксперт по фэншуй Елена Скуратова заявила об опасности размещения книжных полок в «неправильных» местах.
«Размещение полок с книгами в «неправильных» секторах чревато для жильцов застоем в интеллектуальных делах, образовании и саморазвитии. А также повышением стресса и конфликтности», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Скуратова.
Специалист добавила, что книжные полки в доме рекомендуется размещать, ориентируясь на их первоэлемент, который отражается в форме и цвете.
Ранее Елена Ракутина заявляла, что трендом прошедшей зимы были украшения с графичной анималистикой, имитацией цепного плетения и выполненные в готическом стиле.
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Ювелирный эксперт Ракутина рассказала о трендовых украшениях этой зимы
Мелисса Тимофеева