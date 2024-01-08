Ювелирный эксперт Ракутина рассказала о трендовых украшениях этой зимы

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Также собеседница «Газеты.ру» рассказала, что россиянки стали активнее интересоваться шармами. Такие украшения позволяют создавать элегантные образы. При этом, серебряные бусины можно носить по-разному: классическим способом, надев их на серебряный браслет, или же разместив на кожаном шнурке или чокере.
Говоря о кольцах, Ракутина сообщила, что сейчас в моде ношение нескольких украшений на одной руке.
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