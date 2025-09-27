«Слово за слово»: В Туле собачница избила женщину из-за замечания про поводок
В Туле суд оштрафовал женщину за избиение прохожей. Подробности сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Конфликт произошёл из-за замечания о выгуле собаки без поводка. Инцидент случился 12 января возле домов на улице М. Смирнова. Прохожая сделала замечание владелице собаки о нарушении правил выгула и начала снимать происходящее на телефон.
Между женщинами возникла ссора. Хозяйка собаки схватила оппонентку за волосы и нанесла ей несколько ударов по голове и телу. Центральный районный суд Тулы рассмотрел дело по статье о побоях. Обвиняемая частично признала свою вину. Суд назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей.
