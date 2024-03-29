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Южнокорейская газета извинилась за публикацию карикатуры на теракт в «Крокусе»

29 марта 2024, 10:04
Фото: istockphoto/artisteer

Фото: istockphoto/artisteer

Редакция южнокорейской газеты The Korea Herald выразила сожаление по поводу публикации карикатуры на пострадавших во время террористического акта в «Крокус Сити Холле». Издание также направило соболезнования семьям погибших.
Ранее посольство России в Сеуле назвало эту карикатуру кощунственной. Редакция газеты опубликовала заявление, в котором указано, что руководство издания и все сотрудники глубоко сожалеют о размещении данной карикатуры в номере от 27 марта и сознают всю её неуместность, так как разделяют скорбь и сочувствие всего корейского народа.

В материале также говорится о том, что редакция осознаёт свою ответственность за то, чтобы публикуемые материалы соответствовали нормам приличия, сожалеет о допущенной оплошности и уважает чувства тех, кого оскорбило появление неуместной картинки.


Ранее в российском дипломатическом представительстве назвали карикатуру циничной и отметили, что она оскорбляет также и чувства корейского народа, который разделяет с россиянами их боль.

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#посольство
#теракт
#южная корея
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В Ленинском округе затопило собачий приют, воду откачивают спасатели и коммунальщики
29 марта 2024, 10:52

Фото: Виктория Селиванова

Собачий приют, расположенный в Ленинском городском округе, затопило из-за весеннего половодья, ликвидацией подтопления и спасением собак занялись сотрудники местного отделения МЧС и коммунальные служба, технику предоставила администрация округа, передаёт корреспондент Виктория Селиванова.
«Благодаря установке мотопомпы и отводу воды через канаву удалось значительно снизить уровень подтопления. Работы будут продолжены до полной ликвидации последствий наводнения», — отмечается в сообщении.
Работник приюта Максим Суть рассказал, что воду откачивают уже неделю.

«Мы боремся, уже неделю качаем. Сегодня всю ночь качали, а так бы еще больше затопило», — поделился Максим Суть.
Он добавил, что собак перевели в остающиеся сухими вольеры. В настоящее время животным ничего не угрожает.

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#животные
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#половодье
#подтопление
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В Красноармейске ввели в эксплуатацию дом с квартирами для людей из аварийного жилья
29 марта 2024, 10:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Семнадцатиэтажный дом, построенный на Краснофлотской улице в городе Красноармейск Пушкинского городского округа, ввели в эксплуатацию, соответствующее разрешение застройщику — компании «Тройка плюс» — выдало Минжилполитики Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства.
«В новом монолитно-кирпичном доме общей площадью около 20 тысяч квадратных метров расположено 450 квартир свободной планировки. Жильё в этом доме получат 280 переселенцев из аварийного жилья», — отмечается в сообщении.
Первые этажи новостройки предназначены для размещения магазинов, кафе, предприятий бытового обслуживания и прочих коммерческих объектов. Рядом с домом есть школа, детские сады и автобусная остановка.

На придомовой территории предусмотрено благоустройство — установка детских и спортивных площадок, обустройство пешеходных дорожек и прогулочных зон, а также озеленение.

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#минжилполитики мо
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В Подмосковье дороги загружены на 3 балла в пятницу утром
29 марта 2024, 10:03

Фото: istockphoto / MaYaL

В пятницу утром, 29 марта, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В регионе на дорогах было зафиксировано почти 900 тысяч автомобилей.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе», — поделились в пресс-службе.

В министерстве рекомендуют водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.

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#пробки
#московская область
#автомобили
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50-летняя учительница стала снимать порно из-за бедности
50-летняя учительница английского из США стала снимать порно из-за бедности
29 марта 2024, 09:31

Фото: istock / pcess609

Женщина из США, которая более 30 лет проработала преподавательницей английского языка, уличена в съемках порноконтента, сообщает WTVG.
50-летняя учительница вела аккаунты на нескольких порнографических платформах.

В настоящее время руководство школы отправило сотрудницу в неоплачиваемый отпуск. Комиссия намеревалась рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности преподавательницы, однако еще до заседания, женщина уволилась.

По словам учительницы, она начала снимать откровенное видео из-за маленькой зарплаты.

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#секс
#школы
#женщина
#видео
#зарплаты
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В подмосковном ЖК «Березовая роща» начали выдавать ключи от квартир дольщикам
29 марта 2024, 09:30

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Дольщики в Раменском ЖК «Березовая роща» получают ключи. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В 2022 году жилой комплекс был передан в собственность фонда по защите прав граждан, который продолжил строительство.

«На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 260 дольщиков. Подписание документов и приёмка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом и Министерством жилищной политики Московской области», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что застройщик ОАО «Земли Московии» должен был передать квартиры дольщикам в 2014 году, но не выполнил обязательства. В настоящий момент все 14 домой введены в эксплуатацию.

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#дольщики
#раменское
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#подмосковье
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Раскрыта правда о тайных эротических желаниях женщин
29 марта 2024, 08:02

Фото: istock /Andrii Lysenko

Сексологи выяснили, к каким сексуальным экспериментам готовы женщины, и почему большинство из них не реализуют свои желания. Исследование специалистов публикует Metro.
Оказалось, что 35 процентов опрошенных женщин хотели бы поучаствовать в оргии, 32 процента тайно мечтают о жестком сексе, а 20 процентов — о ролевых играх с переодеванием. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного приложением для знакомств.

Сексопатологи пояснили, что принять участие в оргии желают женщины, которые ценят острые ощущения, однако им сложно на это решиться из-за собственной морали.
Эксперименты с грубым сексом эксперты советуют не проводить с малознакомыми мужчинами.

Исследование показало, что многие женщины боятся быть непонятыми или осужденными своим партнером, поэтому не озвучивают своих сексуальных желаний.

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#исследование
#женщины
#эксперты
#секс
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В ШОС заявили о готовности взаимодействовать с РФ в вопросе расследования теракта
29 марта 2024, 07:38

Фото: iStock/sameer chogale

Спецслужбы государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы сотрудничать с оперативными службами РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил директор исполкома Регионального антитеррористического центра (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев, пишет ТАСС.
«РАТС ШОС и спецслужбы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества готовы взаимодействовать с российскими коллегами в расследовании чудовищного террористического акта, совершенного в торгово-развлекательном центре «Крокус сити холл» в Московской области», — сказал Мирзаев.
В МВД отметили важную роль красногорских полицейских в расследовании теракта в «Крокусе». Благодаря им удалось установить и задержать автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, рассказала официальный представитель МВД. Переданная полицейскими информация позволила оперативному штабу установить маршрут террористов и задержать их.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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#крокус сити холл
#трагедия
#теракт
#расследование
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Панда Катюша из Московского зоопарка уедет в Китай
29 марта 2024, 07:26

Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

По словам специалистов, панда Катюша уедет в Китай примерно в четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Первый в истории России детёныш большой панды родился в конце августа 2023 года в столичном зоопарке. У малышки уже прорезались зубы, она начала активно перемещаться по вольеру. По словам зоологов, Катюша развивается правильно и полностью здорова.

Эксперты допустили, что, вероятно, уже в Китае займутся поиском «жениха» для Катюши.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта посетители зоопарка могут увидеть малышку вместе с мамой в павильоне «Фауна Китая».

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#зоопарк
#москва
#медведи
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На всей территории Украины запустили сигнал воздушной тревоги
По всей Украине запустили сигнал воздушной тревоги
29 марта 2024, 05:56

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные из официальных источников, призванных предупредить население, пишет информационное агентство ТАСС.
Некоторые регионы на несколько часов вошли в красную зону, а в 05:00 по московскому времени было объявлено предупреждение о воздушной угрозе для всей Украины.

Ранее взрывы были слышны в Киевской области и Харькове.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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