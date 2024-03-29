Южнокорейская газета извинилась за публикацию карикатуры на теракт в «Крокусе»

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Редакция южнокорейской газеты The Korea Herald выразила сожаление по поводу публикации карикатуры на пострадавших во время террористического акта в «Крокус Сити Холле». Издание также направило соболезнования семьям погибших.
Ранее посольство России в Сеуле назвало эту карикатуру кощунственной. Редакция газеты опубликовала заявление, в котором указано, что руководство издания и все сотрудники глубоко сожалеют о размещении данной карикатуры в номере от 27 марта и сознают всю её неуместность, так как разделяют скорбь и сочувствие всего корейского народа.
В материале также говорится о том, что редакция осознаёт свою ответственность за то, чтобы публикуемые материалы соответствовали нормам приличия, сожалеет о допущенной оплошности и уважает чувства тех, кого оскорбило появление неуместной картинки.
Ранее в российском дипломатическом представительстве назвали карикатуру циничной и отметили, что она оскорбляет также и чувства корейского народа, который разделяет с россиянами их боль.
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В материале также говорится о том, что редакция осознаёт свою ответственность за то, чтобы публикуемые материалы соответствовали нормам приличия, сожалеет о допущенной оплошности и уважает чувства тех, кого оскорбило появление неуместной картинки.
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Александр Бойцов