В Белом доме российских чиновников сравнили с продавцами навоза

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оскорбил российских чиновников, назвав их продавцами навоза, из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что политик оскорбил российских чиновников за то, что они допускают причастность Украины к теракту.
Кирби подчеркнул, что США продолжат сохранять бдительность и предупреждать другие страны, вне зависимости от того, какие у них отношения с Вашингтоном, о возможной террористической угрозе.
Ранее политик сообщал, что американские власти предоставили России полную и детальную информацию о террористической угрозе в отношении мест с большим скоплением людей, незадолго до теракта в «Крокус Сити Холле».
При этом издание NYT сообщило, что США скрыли часть имеющийся у них информации, чтобы не раскрыть свои источники.
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Кирби подчеркнул, что США продолжат сохранять бдительность и предупреждать другие страны, вне зависимости от того, какие у них отношения с Вашингтоном, о возможной террористической угрозе.
При этом издание NYT сообщило, что США скрыли часть имеющийся у них информации, чтобы не раскрыть свои источники.
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Анастасия Чинкова