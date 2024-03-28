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В Белом доме российских чиновников сравнили с продавцами навоза

Кирби сравнил российских чиновников с продавцами навоза из-за слов о теракте
28 марта 2024, 20:56
Фото: iStock/ucky-photographer

Фото: iStock/ucky-photographer

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оскорбил российских чиновников, назвав их продавцами навоза, из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что политик оскорбил российских чиновников за то, что они допускают причастность Украины к теракту.

Кирби подчеркнул, что США продолжат сохранять бдительность и предупреждать другие страны, вне зависимости от того, какие у них отношения с Вашингтоном, о возможной террористической угрозе.


Ранее политик сообщал, что американские власти предоставили России полную и детальную информацию о террористической угрозе в отношении мест с большим скоплением людей, незадолго до теракта в «Крокус Сити Холле».

При этом издание NYT сообщило, что США скрыли часть имеющийся у них информации, чтобы не раскрыть свои источники.

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#сша
#россия
#теракт
#крокус сити холл
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«Не первое предупреждение»: США утверждают, что информировали Москву о возможном теракте
Госдеп: США неоднократно предупреждали РФ об угрозе теракта
28 марта 2024, 21:19

Фото: iStock/rarrarorro

США не один раз предупреждали Россию о террористической угрозе. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в рамках брифинга.
«Седьмого марта мы предоставили (Москве — ред.) четкую и детальную информацию о террористической угрозе, и это было не первое предупреждение, которое мы передали России», — заявил Миллер.

Однако других подробностей он не привёл.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что 7 марта США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве. Тогда же власти США предупредили своих соотечественников, находящихся в Москве, чтобы они воздержались от посещения общественных мест с крупным скоплением людей.

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#сша
#предупреждение
#теракт
#мид
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Балканист Третьякова заявила о готовности Сербии к интеграции Косова в СЕ
28 марта 2024, 20:17

Фото: iStock/ffikretow

Балканист Мария Третьякова заявила, что Сербия была готова давно к тому, что Косово рано или поздно войдёт в Совет Европы, и сейчас президент страны Александр Вучич уже настраивает свою страну на этот процесс.
«Западные страны приняли решение об интеграции Приштины в качестве ассоциированного члена в Парламентскую ассамблею НАТО, до этого была одобрена либерализация виз между ними и Косово. Сербский президент готовит правительство и общественность к тому, чтобы они «проглотили» это решение», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Третьякова.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что уже в ближайшее время страна столкнётся с угрозой своим национальным интересам. Журналисты боснийской радиостанции, увидев это, предположили, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы.

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#страны
#нато
#вучич
#сербия
#европа
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«Грядёт смена»: в США заговорили о смещении Зеленского с поста президента
Экс-разведчик Шаффер: США могут сместить Зеленского с поста главы государства
28 марта 2024, 19:42

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США могут сменить режим на Украине и снять с поста главы государства Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он предположил, что на Украине грядёт смена режима. Зеленский перестал быть хорошей марионеткой, поэтому власти США начнут искать кого-то более подходящего на пост президента.

Также полковник подчеркнул, что Вашингтон отправляет Киеву большое количество ресурсов, которые при этом не дают никаких значимых результатов.

Напомним, что 21 мая текущего года полномочия Зеленского истекают. При этом президент принял единоличное решение не проводить выборы в стране, что автоматически делает его нелегитимным с этого дня.

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#украина
#владимир зеленский
#сша
#президент
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Лавров: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО
28 марта 2024, 19:26

Фото: iStock/irgit

Миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».
Глава МИД России Сергей Лавров озвучил в четверг 28 марта, что сейчас в Армению направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов. Таким образом, министр видит перерождение миссии Евросоюза в миссию НАТО.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в режиме видеоконференции на третьем Саммите за демократию в Сеуле, рассказал, что Армения подверглась нападению внешних недемократических сил, которые несут угрозу демократии, территориальной целостности и безопасности республики.

Он заявил, что Армения — не союзник России в украинском конфликте, и назвал украинский народ дружественным гражданам Армении.

С 29 марта Центральный банк Армении запрещает обслуживание карт российской платежной системы «Мир» на своей территории.

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#армения
#ес
#нато
#мид рф
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Президент Киргизии Жапаров сменил подаренный Россией «Ту» на Airbus А-320
Киргизия приобрела самолет А-320 для президента и других руководителей страны
28 марта 2024, 19:07

Фото: iStock/Herbert Pictures

Киргизское правительство приобрело самолет Airbus А-320, который был выпущен в 2002 году, для поездок президента и первых лиц государства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что борт встречал премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Информация о том, у кого был приобретен самолет, не разглашается.

По словам главы правительства, республика «встала на путь развития», так как за счет бюджета совершаются закупки специальной и военной техники, а также медицинского оборудования и общественного транспорта. Жапаров подчеркнул, что властям хочется, чтобы «мечты народа жить безбедно на кыргызской земле становились реальностью».

Напомним, ранее «бортом номер один» в Бишкеке был подаренный главой российского государства Владимиром Путиным Ту-154М.

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#самолет
#падение
#министр
#счёт
#информация
#киргизия
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Более ₽317 млн потратил избирательный фонд Путина на президентскую кампанию
28 марта 2024, 18:36

Фото: сайт Кремля

Избирательный фонд Владимира Путина потратил 317 миллионов 752 тысячи рублей на президентскую кампанию. Соответствующие данные в виде финансового отчёта опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.
Отмечается, что сумма фонда достигала порядка 500 миллионов рублей. Непотраченная сумма была возвращена источникам финансирования.

Из отчёта следует, что около 11 миллионов рублей были затрачены на сбор подписей. Ещё более 163 миллионов – на предвыборную агитацию. А оставшиеся более 82 миллионов были выделены на печать раздаточного материала и подготовки иных форм продукции для агитации.

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#цик
#владимир путин
#выборы
#президент
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LCI: Макрон не подумал об ответе России на отправку войск на Украину
28 марта 2024, 17:49

Фото: сайт Кремля

Президенту Франции Эмануэлю Макрону следует подумать об ответе России в случае отправки французских войск на Украину. Такое заявление в эфире телеканала LCI сделал экс-начальник главного военного штаба Евросоюза Жан-Поль Перрюш.
Он оценил сценарии возможного размещения войск Франции на Украине. По его словам, имеющиеся планы не учитывают вариант решения оперативных задач на фронте.

Перрюш отметил, что вмешательство сил другого государства в конфликт несёт за собой ряд рисков и не предусматривает возможных последствий.

Генерал выразил мнение о том, что планы Франции вряд ли сработают, если не будет предусмотрен ответ со стороны России.

Заявления Макрона об отправке войск на Украину были направлены на опровержение слов западных политиков о невозможности отправки военных на Украину.

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#эммануэль макрон
#франция
#политика
#военные
#украина
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Лавров не согласился с мнением Небензи о легитимности Зеленского
28 марта 2024, 17:37

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров не согласился с мнением поспреда России при ООН Василия Небензи о сроках президентства главы Украины Владимира Зеленского и его легитимности.
Ранее Небензя заявил, что единоличное решение Зеленского не проводить на Украине президентскую кампанию делает его нелегитимным с 21 мая, когда истекают его полномочия. Также он подчеркнул, что зарубежные партнёры активно обращаются к России с просьбой провести переговоры с Украиной. Дипломат отметил, что Киев «в принципе недоговороспособен», поскольку запрещает проводить любые переговоры с Москвой.

Лавров в интервью «Известиям» призвал дождаться 21 мая, чтобы понять, чем это всё закончится. «Может, нам и не потребуется ничего признавать», – подчеркнул министр.

Также глава российского внешнеполитического ведомства высказался об указе Зеленского о запрете ему самому и другим представителям государства проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лавров отметил, что российский лидер неоднократно высказывался о возможностях обсуждения мирного урегулирования конфликта, чтобы убедиться в серьёзности этого процесса.

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#сергей лавров
#владимир зеленский
#президент
#украина
#политика
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В сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США
NBC: Клинтон и Обама поучаствуют в сборе денег для предвыборной кампании Байдена
28 марта 2024, 16:44

Экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама примут участие в мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает NBC.
В сообщении телеканала упоминается, что два бывших лидера государства, которым сейчас 77 лет и 62 года, пытаются помочь своему преемнику, которому 81 год. Примечательно, что участие Обамы и Клинтона может принести кампании более 25 миллионов долларов.

По данным источника, предвыборная кампания нынешнего президента оценивает предстоящий сбор средств как самый успешный в истории Штатов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

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#выборы
#сша
#дональд трамп
#джо байден
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