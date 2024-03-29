Захарова назвала позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в «Крокусе»

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Тот факт, что Совет Европы (СЕ) не отреагировал на трагические события в подмосковном «Крокус Сити Холле», является позором. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, приводит ее слова РИА Новости.
Прежде Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе».Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова