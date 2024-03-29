Захарова назвала позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в «Крокусе»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» оценил международную реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Глава ведомства отметил, что Запад пытается убедить всех в том, что Украина не имеет никакого отношения к произошедшему.