Захарова после заявления Кирби о навозе напомнила о фразе «вымыть рот с мылом»

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на оскорбительное высказывание представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников заявила, что теперь понятно, почему в США так распространено выражение «вымыть рот с мылом».
Ранее Кирби сравнил российских чиновников с продавцами навоза из-за их слов о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Также он вспомнил слова своего дяди: «Лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту».
Захарова, комментируя это заявление, отметила, что в России нет такой пословицы, поскольку у нас «навоз во рту» не носят. Зато в русском языке есть поговорка: «у кого что болит, тот о том и говорит».
Также в своём Telegram-канале она написала, что теперь поняла, почему в США так распространено выражение «вымыть рот с мылом».
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Захарова, комментируя это заявление, отметила, что в России нет такой пословицы, поскольку у нас «навоз во рту» не носят. Зато в русском языке есть поговорка: «у кого что болит, тот о том и говорит».
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Анастасия Чинкова