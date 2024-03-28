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Захарова после заявления Кирби о навозе напомнила о фразе «вымыть рот с мылом»

28 марта 2024, 22:01
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на оскорбительное высказывание представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников заявила, что теперь понятно, почему в США так распространено выражение «вымыть рот с мылом».
Ранее Кирби сравнил российских чиновников с продавцами навоза из-за их слов о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Также он вспомнил слова своего дяди: «Лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту».

Захарова, комментируя это заявление, отметила, что в России нет такой пословицы, поскольку у нас «навоз во рту» не носят. Зато в русском языке есть поговорка: «у кого что болит, тот о том и говорит».


Также в своём Telegram-канале она написала, что теперь поняла, почему в США так распространено выражение «вымыть рот с мылом».

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#сша
#теракт
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В Днепропетровске открылся второй центр вербовки в ряды ВСУ
Из-за спроса в Днепропетровске открыли второй за месяц центр вербовки в ВСУ
28 марта 2024, 23:14

Фото: iStock/:Liudmila Chernetska

В Днепропетровске открылся второй за месяц центр рекрутинга для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны страны на своем Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что это связано с высоким спросом со стороны украинцев.

«Открытие в городе второго центра за две недели обусловлено большим спросом со стороны населения», – подчеркнули в министерстве.

В феврале армия объявила об открытии первого центра по набору личного состава ВСУ во Львове. По мнению экспертов, этот пилотный проект должен был стать инструментом для эффективного набора военнослужащих.

Руководитель вербовочного центра во Львове Галина Псикорская заявила, что в ВСУ пойдут все жители Украины. Она отметила, что конфликт с Россией не закончится в ближайшее время, поэтому украинцы должны это осознать.

Ранее в США заявили, что Украина в результате потери систем ПВО потеряет Харьков.

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#пво
#харьков
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В США заявили о сомнениях в перспективах финансирования Украины после теракта в «Крокусе»
РИА Новости: США не знают, стоит ли финансировать Киев после теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 23:12

Фото: iStock/Pineapple Studio

После теракта в «Крокус Сити Холле» Соединенные Штаты рассмотрели возможность оказания дальнейшей помощи Украине; пока неясно, повлияет ли террористический инцидент на одобрение финансовой помощи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в Конгрессе.
Собеседник агентства отметил, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла резолюцию, призывающую отстранить спикера палаты представителей Майка Джонсона от должности в связи с голосованием по бюджетному законопроекту, в том числе по выделению средств Киеву.

«Честно говоря, трудно сказать. Республиканка Грин пригрозила дать ход ходатайству об отстранении, если законопроект о финансировании Украины будет вынесен на голосование», – отметил источник.

Грин добавил, что вопрос о возможной замене спикера Палаты представителей имеет в этом деле первостепенное значение.

Ранее, в апреле, Майк Джонсон пообещал, что без колебаний предоставит Киеву десятки миллиардов долларов помощи. Как сообщает Associated Press, спикеру Палаты представителей придется решать, насколько сильно давить на него в вопросе утверждения нового пакета помощи, когда его лидерство в Конгрессе находится под угрозой.

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Зеленский пояснил, почему многие страны не хотят ехать на саммит по Украине
Зеленский: многие страны хотят ехать на саммит по Украине из-за РФ
28 марта 2024, 22:04

Многие страны не хотят принимать участие в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии, признался президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.
«Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией», — считает Зеленский.

Он пояснил, что некоторые страны имеют контракты с Россией и зарабатывают на этих контрактах большие деньги.

Ранее агентство Bloomberg писало, что саммит по урегулированию конфликта на Украине может быть перенесён из-за безучастия мировых лидеров. Уточнялось, что сама Украина настаивает на том, чтобы саммит состоялся в марте. Однако из-за безучастия других стран его могут перенести на апрель и даже на май текущего года.

Также издание утверждало, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности пытался добиться встречи с коллегой из Китая Ван И, чтобы убедить его принять участие в саммите.

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«Не первое предупреждение»: США утверждают, что информировали Москву о возможном теракте
Госдеп: США неоднократно предупреждали РФ об угрозе теракта
28 марта 2024, 21:19

Фото: iStock/rarrarorro

США не один раз предупреждали Россию о террористической угрозе. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в рамках брифинга.
«Седьмого марта мы предоставили (Москве — ред.) четкую и детальную информацию о террористической угрозе, и это было не первое предупреждение, которое мы передали России», — заявил Миллер.

Однако других подробностей он не привёл.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что 7 марта США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве. Тогда же власти США предупредили своих соотечественников, находящихся в Москве, чтобы они воздержались от посещения общественных мест с крупным скоплением людей.

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#дома
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В Белом доме российских чиновников сравнили с продавцами навоза
Кирби сравнил российских чиновников с продавцами навоза из-за слов о теракте
28 марта 2024, 20:56

Фото: iStock/ucky-photographer

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оскорбил российских чиновников, назвав их продавцами навоза, из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что политик оскорбил российских чиновников за то, что они допускают причастность Украины к теракту.

Кирби подчеркнул, что США продолжат сохранять бдительность и предупреждать другие страны, вне зависимости от того, какие у них отношения с Вашингтоном, о возможной террористической угрозе.

Ранее политик сообщал, что американские власти предоставили России полную и детальную информацию о террористической угрозе в отношении мест с большим скоплением людей, незадолго до теракта в «Крокус Сити Холле».

При этом издание NYT сообщило, что США скрыли часть имеющийся у них информации, чтобы не раскрыть свои источники.

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#сша
#россия
#теракт
#крокус сити холл
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Балканист Третьякова заявила о готовности Сербии к интеграции Косова в СЕ
28 марта 2024, 20:17

Фото: iStock/ffikretow

Балканист Мария Третьякова заявила, что Сербия была готова давно к тому, что Косово рано или поздно войдёт в Совет Европы, и сейчас президент страны Александр Вучич уже настраивает свою страну на этот процесс.
«Западные страны приняли решение об интеграции Приштины в качестве ассоциированного члена в Парламентскую ассамблею НАТО, до этого была одобрена либерализация виз между ними и Косово. Сербский президент готовит правительство и общественность к тому, чтобы они «проглотили» это решение», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Третьякова.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что уже в ближайшее время страна столкнётся с угрозой своим национальным интересам. Журналисты боснийской радиостанции, увидев это, предположили, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы.

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#нато
#вучич
#сербия
#европа
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«Грядёт смена»: в США заговорили о смещении Зеленского с поста президента
Экс-разведчик Шаффер: США могут сместить Зеленского с поста главы государства
28 марта 2024, 19:42

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США могут сменить режим на Украине и снять с поста главы государства Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он предположил, что на Украине грядёт смена режима. Зеленский перестал быть хорошей марионеткой, поэтому власти США начнут искать кого-то более подходящего на пост президента.

Также полковник подчеркнул, что Вашингтон отправляет Киеву большое количество ресурсов, которые при этом не дают никаких значимых результатов.

Напомним, что 21 мая текущего года полномочия Зеленского истекают. При этом президент принял единоличное решение не проводить выборы в стране, что автоматически делает его нелегитимным с этого дня.

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#украина
#владимир зеленский
#сша
#президент
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Лавров: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО
28 марта 2024, 19:26

Фото: iStock/irgit

Миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».
Глава МИД России Сергей Лавров озвучил в четверг 28 марта, что сейчас в Армению направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов. Таким образом, министр видит перерождение миссии Евросоюза в миссию НАТО.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в режиме видеоконференции на третьем Саммите за демократию в Сеуле, рассказал, что Армения подверглась нападению внешних недемократических сил, которые несут угрозу демократии, территориальной целостности и безопасности республики.

Он заявил, что Армения — не союзник России в украинском конфликте, и назвал украинский народ дружественным гражданам Армении.

С 29 марта Центральный банк Армении запрещает обслуживание карт российской платежной системы «Мир» на своей территории.

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#армения
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#мид рф
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Президент Киргизии Жапаров сменил подаренный Россией «Ту» на Airbus А-320
Киргизия приобрела самолет А-320 для президента и других руководителей страны
28 марта 2024, 19:07

Фото: iStock/Herbert Pictures

Киргизское правительство приобрело самолет Airbus А-320, который был выпущен в 2002 году, для поездок президента и первых лиц государства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что борт встречал премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Информация о том, у кого был приобретен самолет, не разглашается.

По словам главы правительства, республика «встала на путь развития», так как за счет бюджета совершаются закупки специальной и военной техники, а также медицинского оборудования и общественного транспорта. Жапаров подчеркнул, что властям хочется, чтобы «мечты народа жить безбедно на кыргызской земле становились реальностью».

Напомним, ранее «бортом номер один» в Бишкеке был подаренный главой российского государства Владимиром Путиным Ту-154М.

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