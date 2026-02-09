Бельгийка пересказала ощущения от проглоченной ею сантиметровой ложки

09 февраля 2026, 22:27

В Бельгии девушка чувствовала между ребрами проглоченную ею сантиметровую ложку

Фото: istockphoto/Marina Komrakova

28-летняя жительница Бельгии Рэйми Амелинкс несколько дней ходила с ложкой в желудке после нелепого случая с домашней собакой. Свою историю она рассказала Jam Press.