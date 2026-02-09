Бельгийка пересказала ощущения от проглоченной ею сантиметровой ложки
28-летняя жительница Бельгии Рэйми Амелинкс несколько дней ходила с ложкой в желудке после нелепого случая с домашней собакой. Свою историю она рассказала Jam Press.
Все началось, когда девушка устроилась на диване с йогуртом и, чтобы освободить руки, на секунду зажала ложку во рту. В этот момент на колени неожиданно запрыгнула собака, Амелинкс откинула голову — и 17‑сантиметровый столовый прибор буквально «нырнул» ей в горло. Она попыталась достать ложку, но та уже оказалась слишком глубоко, и ей пришлось проглотить ее.
Сначала бельгийка испытала скорее смущение, чем страх, и даже не рассказала о случившемся бойфренду, когда тот вернулся с работы. Лишь позже, прочитав материалы в интернете, она поняла, что ситуация опасная, и поехала в больницу.
Врачи объяснили, что такой крупный предмет сам не выйдет, поэтому назначили гастроскопию через пару дней. Эти дни, по словам Амелинкс, были особенно тяжелыми: по ночам она отчетливо ощущала ложку внутри, иногда ей казалось, будто она смещается под ребрами. Появились вздутие, тошнота и проблемы с едой — любое питание вызывало странные ощущения.
В итоге медики извлекли ложку из желудка во время гастроскопии. Процедура оказалась болезненной, но девушка радовалась, что удалось обойтись без операции. Несмотря на неприятные воспоминания, она решила оставить злополучную ложку себе, а ее бойфренд собирается превратить ее в арт-объект.
Читайте также: