Южнокорейский робот по имени Габи стал буддийским монахом
В преддверии празднования дня рождения Будды храм в Сеуле представил первого в Южной Корее робота‑монаха человекоподобного вида. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Во время церемонии посвящения в храме Джогье робот по имени Габи склонил голову, произнес молитву и дал обет посвятить себя буддизму. Преподобный Сон Вон пояснил, что дхармическое имя робота происходит от имени Сиддхартхи Гаутамы и корейского слова со значением «милосердие».
Габи обазлся соблюдать пять заповедей, адаптированных с учетом цифровых технологий: уважать жизнь и не причинять вреда, не повреждать других роботов и предметы, подчиняться людям и избегать споров, не обманывать, а также экономить энергию.
По сообщениям местных СМИ, в текущий праздничный сезон, включающий знаменитый Фестиваль лотосовых фонарей (Ендынхоэ), робот будет выполнять символическую роль «почетного» монаха. Завершится сезон 24 мая.
Преподобный Сон Вон выразил надежду, что эта церемония станет добрым знаком для будущего сосуществования людей с роботами и искусственным интеллектом.
