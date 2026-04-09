В Московской области появились роботы-доставщики
Роботы-доставщики «Яндекса» начали работать в четырёх подмосковных городах — Долгопрудном, Химках, Одинцове и Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Роботы доставляют продукты, готовую еду и повседневные товары.
«Запуск роботов-курьеров в четырёх городах — это пилотный проект. Мы проанализируем его результаты и приступим к поэтапному масштабированию зон рободоставки, чтобы сделать сервис доступным для большего числа жителей», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.Он подчеркнул, что роботы не создают помех движению, соблюдают ПДД и уступают дорогу и транспорту, и пешеходам.
Сейчас рободоставка доступна только в некоторых районах пилотных городов, но до конца года маршрутную сеть планируется расширить.