За 4 дня из столичного аэропорта депортировали 643 гражданина Таджикистана

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За минувшие четыре дня из аэропорта Внуково депортировали 643 гражданина Таджикистана, об этом сообщает «Азия-Плюс» в своем Telegram-канале.
В сообщении медиагруппы уточняется, что в период с 26 по 30 апреля (на 20:00) из 3101 прилетевших в аэропорт Внуково граждан Таджикистана депортированы 643 человека.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Глава МИД РФ объяснил, что тщательные проверки иностранных граждан на территории РФ связаны с терактом, который 22 марта произошёл в «Крокус Сити Холле». Лавров уточнил, что эти меры временны и не направлены против конкретной нации или религии.
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Евгения Парфентьева