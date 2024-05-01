За 4 дня из столичного аэропорта депортировали 643 гражданина Таджикистана

С 1 мая пенсии работников угольной промышленности, членов летных экипажей и пенсионеров, которым исполнится 80 лет, будут повышены. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в беседе с РИА Новости.