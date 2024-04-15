Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции с 20 апреля

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Для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля Таджикистан введет визовый режим. Об этом сообщили информационному агентству «Ховар» в таджикистанском МИДе.
Соответствующее постановление принято 28 марта.
Для граждан Таджикистана визовый режим в Турции начнет действовать с 20 апреля. О вводе соответствующих мер Анкарой стало известно 5 апреля.
Напомним, что Турция первая решила ввести визовый режим после теракта в «Крокус Сити Холле». Выяснилось, что до совершения массового расстрела людей выходцы из Таджикистана находились в стране.
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«С целью реализации принципа взаимности», — заявили в ведомстве.
Для граждан Таджикистана визовый режим в Турции начнет действовать с 20 апреля. О вводе соответствующих мер Анкарой стало известно 5 апреля.
Напомним, что Турция первая решила ввести визовый режим после теракта в «Крокус Сити Холле». Выяснилось, что до совершения массового расстрела людей выходцы из Таджикистана находились в стране.
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Дарья Осипова