Таджикистан обеспокоен массовыми отказами во въезде своих граждан в Россию

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В Душанбе сообщили, что гражданам Таджикистана массово отказывают во въезде в Россию, пишет ТАСС.
В МИД Таджикистана состоялась встреча с послом России в республике Семеном Григорьевым. Об этом заявило управление информации и печати внешнеполитического ведомства Таджикистана.
На встрече участники обсудили вопросы укрепления и расширения взаимодействия двух стран в самых разных направлениях, поговорили о предстоящих политических мероприятиях двустороннего и многостороннего форматов.
В ходе разговора представители МИД Таджикистана заявили, что в последнее время граждане республики при пересечении госграницы РФ получают необоснованный отказ во въезде в страну. По их данным, это приобретает массовый характер.
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На встрече участники обсудили вопросы укрепления и расширения взаимодействия двух стран в самых разных направлениях, поговорили о предстоящих политических мероприятиях двустороннего и многостороннего форматов.
В ходе разговора представители МИД Таджикистана заявили, что в последнее время граждане республики при пересечении госграницы РФ получают необоснованный отказ во въезде в страну. По их данным, это приобретает массовый характер.
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Алёна Самарева