Корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД

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Правильной считается версия разговора глав МИД РФ и Таджикистана, опубликованная российским министерством иностранных дел, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Корректная версия разговора изложена в публикации МИД России», — заявил источник.Ранее в ходе телефонного разговора с Мухриддином Лавров разъяснил о проведении тщательной проверки прибывающих иностранцев в РФ на фоне произошедшей трагедии в «Крокус Сити Холле», отметив, что это временные меры, не направленные против представителей какой-либо конкретной нации или религиозной группы.
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Артем Кузьмин