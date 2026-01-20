«За чертой бедности»: В России проиндексируют пособия для безработных
С 1 февраля текущего года в России проиндексируют пособие по безработице на 5,6%, после чего максимальный размер выплаты в первые три месяца безработицы достигнет 15 044 руб. Об этом рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.
По ее словам, индексация выплат по безработице произойдет исходя из фактического роста цен в 2025 году, который оказался выше изначальных прогнозов.
«В результате доходы людей с минимальными выплатами перестали покрывать даже базовые потребности. Без регулярной корректировки пособий эта категория граждан быстро оказывается за чертой бедности. Особенно в условиях ускоряющейся инфляции, когда дорожают продукты, услуги и обязательные расходы», — заявила Волкова «Газете.Ru».
Она уточнила, индексация пособия по безработице является самым понятным инструментом поддержки людей с низкими доходами. Такие меры позволяют сохранить уровень жизни на минимально допустимом уровне. Государство старается защитить граждан, наиболее уязвимых к росту стоимости жизни, заключила Волкова.
В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин напомнил в беседе с RT о том, что для неработающих пенсионеров предусмотрена доплата до достижения величины прожиточного минимума.
«При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг) и иные меры социальной поддержки», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что с 2026 года социальная доплата к пенсии будет осуществляться территориальными отделениями Социального фонда России, кроме Москвы и Сахалинской области.