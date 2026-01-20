«За чертой бедности»: В России проиндексируют пособия для безработных

20 января 2026, 18:05

Финэксперт Волкова: В России проиндексируют пособия по безработице

Фото: iStock/Ivan-balvan

С 1 февраля текущего года в России проиндексируют пособие по безработице на 5,6%, после чего максимальный размер выплаты в первые три месяца безработицы достигнет 15 044 руб. Об этом рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.





По ее словам, индексация выплат по безработице произойдет исходя из фактического роста цен в 2025 году, который оказался выше изначальных прогнозов.





«В результате доходы людей с минимальными выплатами перестали покрывать даже базовые потребности. Без регулярной корректировки пособий эта категория граждан быстро оказывается за чертой бедности. Особенно в условиях ускоряющейся инфляции, когда дорожают продукты, услуги и обязательные расходы», — заявила Волкова «Газете.Ru».

«При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг) и иные меры социальной поддержки», — отметил эксперт.