За девять месяцев 2025 года интерес к ипотеке в России упал на 44%
За период с января по сентябрь количество выданных жилищных займов сократилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего за девять месяцев банки выдали 590 тысяч ипотек — это почти вдвое меньше, чем годом ранее. В денежном выражении снижение составило 33%: объём кредитов сократился до 2,6 триллиона рублей.
Несмотря на общее падение, в сентябре 2025 года наметился небольшой рост: в рублях объём выданных кредитов вырос на 7% по сравнению с августом — до 400 миллиардов рублей. Однако по количеству сделок зафиксировано снижение на те же 7%, до 88 тысяч.
По данным «Дом.рф», основное увеличение выдач произошло за счёт рыночных программ: в сентябре было оформлено 34 тысячи таких кредитов (на 17% больше, чем в августе) на сумму 90 миллиардов рублей (рост на 18%). Это почти втрое выше средних значений за первое полугодие.
Эксперты связывают рост рыночной ипотеки со снижением процентных ставок: к концу сентября ставка опустилась до 21%. Тем не менее, общее снижение интереса к ипотеке аналитики объясняют высокими ставками, нестабильной экономической ситуацией и ростом стоимости недвижимости.
