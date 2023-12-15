За год пассажиры Мострансавто оставили свыше 1,5 тысяч вещей в автобусах

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала года пассажиры Мострансавто забыли более 1,5 тысяч вещей. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чаще всего вещи оставляли в автобусах и зданиях автовокзалов и автостанций.
Самыми запоминающимися находками, которые были обнаружены сотрудниками компании в декабре стали лопата для уборки снега, детские санки и костюм снегурочки.
Стоит отметить, что при получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале.
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Самыми запоминающимися находками, которые были обнаружены сотрудниками компании в декабре стали лопата для уборки снега, детские санки и костюм снегурочки.
«Если пассажир обнаружил, что забыл вещь в автобусе или на объектах транспортной инфраструктуры компании, он может заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Необходимо выбрать дату и время пропажи, маршрут, кратко описать потерянный предмет. Все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода после чего утилизируются», - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что при получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале.
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Мира Полтева