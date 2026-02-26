Мощнейшее извержение вулкана в Колумбии попало на видео
В муниципалитете Сан‑Хуан‑де‑Ураба (Колумбия) произошло мощное извержение грязевого вулкана. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал РЕН ТВ.
Рядом с эпицентром происшествия расположены деревня Сьете‑Вуэльтас, исправительное учреждение и очистные сооружения. Момент извержения вулкана запечатлели очевидцы. По их словам, на расстоянии нескольких километров от места происшествия появились внушительные разломы в земле и потрескался асфальт.
Местные власти оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и приступили к экстренной эвакуации населения из потенциально опасных районов. Приоритетная задача спасательных служб — обеспечить безопасность жителей деревни Сьете‑Вуэльтас и персонала близлежащих объектов.
В настоящий момент официальные источники не располагают точной информацией о жертвах и пострадавших. Специальные службы продолжают мониторинг обстановки, оценивают масштабы ущерба и координируют действия по ликвидации последствий извержения.
