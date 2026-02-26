Мощнейшее извержение вулкана в Колумбии попало на видео

26 февраля 2026, 05:33

SHOT: гигантский столб огня взмыл в воздух при извержении вулкана в Колумбии

Фото: iStock/Vershinin-M

В муниципалитете Сан‑Хуан‑де‑Ураба (Колумбия) произошло мощное извержение грязевого вулкана. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал РЕН ТВ.