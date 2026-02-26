Суд в Москве защитил покупательницу квартиры от мошеннической «схемы Долиной»
В Москве суд принял решение в пользу покупательницы квартиры, которую пыталась лишить жилья пенсионерка. Об этом пишет РИА Новости.
В конце 2023 года женщина продала свою однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. Она написала нотариально заверенное заявление, подтвердив, что действует без давления и получила деньги. Однако вскоре после сделки пенсионерка обратилась в полицию, утверждая, что перевела средства мошенникам.
Прокурор подал иск о признании договора купли-продажи недействительным и возвращении квартиры. Суд внимательно изучил все доказательства. Он отметил, что действия пенсионерки при продаже жилья были последовательными и не вызывали сомнений. Суд добавил, что для покупательницы сделка оказалась реальной. Она передала продавцу деньги, которыми пенсионерка воспользовалась по своему усмотрению.
В середине февраля суд отклонил исковые требования о признании договора недействительным. Таким образом, квартира осталась у покупательницы, а пенсионерка не смогла вернуть свое жилье.
