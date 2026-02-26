В российском городе бесследно исчез обритый наголо подросток

26 февраля 2026, 08:43

В Новосибирске исчез 16-летний юноша, обритый наголо

Фото: iStock/Fedorovekb

В Новосибирске исчез 16-летний юноша, обритый наголо. Пропажу заметили 11 февраля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.