В российском городе бесследно исчез обритый наголо подросток

Фото: iStock/Fedorovekb

В Новосибирске исчез 16-летний юноша, обритый наголо. Пропажу заметили 11 февраля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.



К поискам подключились волонтеры из организации «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции. Рост подростка составляет 177 сантиметров. Он худощавого телосложения с серо-голубыми глазами. Хотя волосы у него русые, сейчас парень полностью обрит.

На момент исчезновения он носил черные брюки, куртку, берцы и балаклаву. У юноши была сумка через плечо. Родные и друзья просят всех, кто что-либо знает о его судьбе, сообщить информацию в правоохранительные органы.

Дарья Осипова

