За любовную надпись на 14 февраля может грозить уголовная ответственность
Надпись с признанием в любви на День святого Валентина в местах общественного пользования попадает под статью УК РФ о вандализме. Об этом предупредил научный сотрудник отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.
По его словам, в случае значительного повреждения общественного имущества наступит уголовная ответственность, предполагающая наложение штрафа в размере трех зарплат или арест сроком до трех месяцев.
«Надписи и изображения в местах общего пользования считаются повреждением имущества. В ряде регионов, например в Петербурге, за это штрафуют до 5 тысяч рублей», — отметил Балакаев в разговоре с «Постньюс».Он добавил, что предписание можно получить и за украшение подъезда в честь праздника. При развешивании декора нельзя забрасывать сердечками лестницы и почтовые ящики.