За любовную надпись на 14 февраля может грозить уголовная ответственность

13 февраля 2026, 12:43

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Надпись с признанием в любви на День святого Валентина в местах общественного пользования попадает под статью УК РФ о вандализме. Об этом предупредил научный сотрудник отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.





По его словам, в случае значительного повреждения общественного имущества наступит уголовная ответственность, предполагающая наложение штрафа в размере трех зарплат или арест сроком до трех месяцев.





«Надписи и изображения в местах общего пользования считаются повреждением имущества. В ряде регионов, например в Петербурге, за это штрафуют до 5 тысяч рублей», — отметил Балакаев в разговоре с «Постньюс».