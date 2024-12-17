Новую поликлинику на 1000 посещений в Ленинском округе поставили на кадастр

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детско-взрослая поликлиника на тысячу посещений в смену, построенная на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» Ленинского городского округа, получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новой четырёхэтажной поликлиники составляет 7,5 тыс. квадратных метров. Входы во взрослую и детскую части изолированы. Поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием. Для кабинетов инфекциониста и неотложной помощи предусмотрен приёмно-смотровой бокс. Кроме того, во взрослом отделении откроется аптечный пункт», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что подмосковные застройщики возводят объекты социальной инфраструктуры за счёт инвесторов — в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
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