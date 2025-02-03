За месяц в Подмосковье поставили на кадастр 45 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В декабре 2024 года в Московской области на кадастровый учёт поставили 45 жилых домов в 16 городских округах, общее число квартир в зарегистрированных новостройках составило 12 тысяч 708, сообщает перс-служба министерства жилищной политики региона.
«Больше всего многоквартирных домов в декабре поставили на кадастр в Одинцовском округе: десять новостроек на 2192 квартиры общей площадью более 156 тысяч квадратных метров. Второе место по этому показателю занял Ленинский округ, где зарегистрировали восемь новостроек на 4021 квартиру общей площадью около 279 тыс. квадратных метров. А замыкает топ-3 округ Домодедово с пятью зарегистрированными новостройками на 1363 квартиры площадью свыше 88 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.На кадастровый учёт в декабре также были поставлены многоквартирные дома в округах Мытищи, Красногорск, Химки, Пушкинский, Люберцы, Серпухов, Раменский, Дмитровский, Волоколамский, Павлово-Посадский, Балашиха, Наро-Фоминский и Щёлково.
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