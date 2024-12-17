Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ За неделю количество обращений в коммунальные службы Подмосковья снизилось на 14%

За неделю количество обращений в коммунальные службы Подмосковья снизилось на 14%

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Оригинал
На прошлой неделе специалисты «Коммунальных систем Московской области» зафиксировали сокращение количества обращений граждан на 14% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Всего было обработано более 340 заявок из городских округов, где компания ведёт свою основную деятельность: Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Шатурского, Электросталевского, Богородского и Лосино-Петровского, ​сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Из всех поступивших заявок 144 обращения были направлены через электронные ресурсы. Среди них:

  • 98 — проблемы холодного водоснабжения и качества воды;
  • 12 — вопросы горячего водоснабжения и теплоснабжения;
  • 16 — состояние сетей водоотведения;
  • 1 — ремонт водопроводных и канализационных колодцев;
  • 17 — модернизация инженерных сетей.
Кроме того, специалисты компании обработали более 200 заявок от населения и управляющих компаний. Основные темы:



  • 76 % — устранение засоров во внутриквартальных сетях;
  • 8 % — предоставление услуг по теплоснабжению.
Специализированные лаборатории предприятия отобрали пробы воды на внешних сетях и объектах. На их основе были проведены или запланированы необходимые мероприятия. В настоящее время успешно обработано 91 % от общего числа обращений. Оставшиеся находятся в процессе выполнения. Исключением являются 7 заявок, которые не входят в зону ответственности ГУП МО «КС МО».

«Снижение количества обращений на 14% за неделю — показатель положительной динамики в работе коммунальных систем региона. Наша главная задача — поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и создавать комфортные условия для жизни в Подмосковье», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Читайте также:

Высота снежного покрова в некоторых городах Подмосковья достигла 27 см

В селе Покровское под Истрой обновят тепловые сети

В подмосковной деревне Авдотьино проведут реконструкцию котельной
#подмосковье
#специалисты
#антон велиховский
#коммунальные службы
Школьникам из Каширы рассказали о законах России
17 декабря 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В школах городского округа Кашира учебная неделя началась с традиционной линейки, выноса флага России и исполнения Государственного гимна. В рамках первого занятия курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» была рассмотрена тема «Как пишутся законы», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На занятии ученики рассмотрели понятие закона, его важность и разницу между законом и правилом, приводя примеры из повседневной жизни.

В ходе занятия школьники изучили процесс принятия законов, начиная с внесения законопроекта и заканчивая подписанием президентом. Кроме того, они обсудили роли различных участников этого процесса, таких как депутаты, правительство и граждане, и подчеркнули значимость общественного контроля и обсуждения законопроектов.

Старшеклассники приняли участие в игре «напиши закон», где они попробовали себя в роли разных участников процесса принятия законов и предположили, как их вымышленный закон мог бы повлиять на общество.

Читайте также:

Прививку от гриппа сделали более 38 тыс. жителей Каширы

Каширские школьники посетили Международный Кремлёвский бал

Для школьников и студентов Каширы провели игру-викторину о Конституции РФ
#школьники
#закон
#старшеклассники
#ученики
#подмосковье
#кашира
#уроки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили ввести запрет на дарение алкоголя
Депутат ЛДПР предложил штрафы до 100 тыс. рублей для тех, кто дарит алкоголь
17 декабря 2024, 12:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ввести запрет на дарение алкогольной продукции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, соответствующая инициатива направлена на снижение потребления алкоголя в стране и поддержку здорового образа жизни. Согласно законопроекту, за передачу алкогольной и спиртосодержащей продукции в качестве подарка предусмотрены штрафы: 5 тыс рублей для физлиц, от 35 до 50 тыс для должностных лиц и 100 тыс для юридических.

Парламентарий подчеркнул, что вместо подобных напитков надо дарить «то, что может вызывать радость и приносить пользу».

Читайте также:

С 1 января в России вырастут цены на крепкий алкоголь

В России собираются запретить скидки на спиртное

Нарколог перечислил неожиданные признаки алкоголизма
#цены
#скидки
#снижение
#штрафы
#алкоголь
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Королёве более 20 тысяч жителей обратились в центры «Мои документы»
17 декабря 2024, 11:57

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В 2024 году более 20 тысяч жителей Королёва обратились в центры «Мои документы» за получением универсальной услуги ЕСИА, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга ЕСИА позволяет гражданам создавать учётные записи на портале Госуслуги, подтверждать уже существующие учётные записи, восстанавливать доступ к личным кабинетам и добавлять информацию о детях в личные кабинеты законных представителей.

«После авторизации на порталах можно направлять электронные заявления на получение всех услуг, представленных в электронном виде, отслеживать ход исполнения заявления в личном кабинете, оплачивать госпошлины, штрафы, налоги, услуги ЖКХ и многое другое», — рассказала директор МФЦ городского округа Королев Марина Шишкина.
Подтверждённая учётная запись ЕСИА предоставляет доступ ко всем электронным услугам и сервисам на портале. Её можно подтвердить с 14 лет через приложение или веб-версию вашего банка, а также в любом МФЦ, предоставив паспорт, СНИЛС и телефон, на который придёт временный пароль.

Читайте также:

Жителям Подмосковья помнили о сроках оплаты ЖКУ за ноябрь

Подмосковный сервис упрощённого получения мест под фандоматы заработает в декабре

QR-код появится в льготных удостоверениях пенсионеров
#королёв
#госуслуги
#мингосуправления мо
#регистрация
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нутрициолог раскрыл опасность быстрорастворимого какао
Нутрициолог Пристанский: в быстрорастворимом какао больше калорий
17 декабря 2024, 11:56

Фото: iStock/milarka

Зимой всегда хочется чего-то согревающего — на помощь приходит какао. Однако многие в целях экономии времени используют быстрорастворимый напиток, который зачастую ярче по вкусу классического.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что нужно разграничить какао-порошок и растворимое какао (какао-напиток).

«Быстрорастворимый и приготавливаемый какао — это просто смесь основы какао-порошка, пудры и дополнительных присадок для того, чтобы он был проще», — сказал он.

По его словам, любой какао-порошок (быстрорастворимый или тот, который варят) представляет собой одно и то же.

«В быстрорастворимых продуктах есть дополнительные ингредиенты, например, сахарная пудра. Чем больше добавок, тем больше сахара, а, соответственно, проще перебрать собственную норму углеводов», — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что какао-порошок сам по себе — калорийный продукт, а добавление сахарной пудры делает его еще тяжелее и калорийнее.

Читайте также:

Нутрициолог раскрыл пользу и вред любимого зимнего напитка россиян

«Буквально яд»: Нутрициолог предупредила о последствиях злоупотребления черным чаем

Врач Тен раскрыла, кому противопоказан шоколад
#вред
#диетолог
#шоколад
#напитки
#еда
#диета
#сахар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье вошло в топ-3 самых активных регионов по восстановлению лесов
17 декабря 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В России подвели итоги экологической акции «Сохраним лес», которая проходила во всех регионах страны с августа по декабрь. А результате Московская область заняла второе место в номинации «Самый активный регион», сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Высокой оценки Московская область удостоилась за проведение масштабных мероприятий в рамках акции и активность в медийном пространстве.

«Это награда не только региональному Комитету лесного хозяйства, но и всем жителям области, которые, начиная с 2013 года, активно участвуют в акциях по восстановлению лесов, приходят на площадки целыми семьями и трудовыми коллективами», — заявил зампред областного ведомства Дмитрий Новиков.
Отмечается, что в текущем году в Подмосковье расширили формат акции «Сохраним лес»: мероприятия стали включать в себя не только посадку деревьев, но и уход за имеющимися насаждениями, а также уборку лесов от мусора.

Читайте также:

Жителям и гостям Подмосковья рассказали о штрафах за незаконную рубку ели

В лесных питомниках Подмосковья стартует акция «Ель домой — всей семьёй»

В лесопитомниках Подмосковья с начала года вырастили более 11 млн сеянцев
#лес
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#награда
#экологическая акция
#московская область
#подмосковье
#деревья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нутрициолог раскрыл пользу и вред любимого зимнего напитка россиян
Нутрициолог Пристанский: какао нормализует работу центральной нервной системы
17 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/Fascinadora

Зимой излюбленным напитком россиян является какао. Оно согревает в морозную погоду и помогает создать уютную предпраздничную атмосферу. Многие специалисты утверждают, что этот напиток богат меланином и антиоксидантами, которые положительно влияют на организм.
Однако диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что меланина и антиоксидантов в какао крайне мало.

«Много магния, фосфора — они тоже нам необходимы. К примеру, фосфор участвует в генерации сердечной мышечной ткани. Также там есть теобромин, который нормализует работу центральной нервной системы, помогает выделять дофамин», — объяснил эксперт.

Он добавил, что противопоказаний к напитку нет, но его не рекомендуется употреблять людям с индивидуальной непереносимостью каких-либо ингредиентов.

«На моей памяти ни одного случая аллергии на какао, какао-порошок не было. Хотя бывает, например, на добавленную куркуму или молочные продукты», — сообщил Пристанский.

По его словам, нормы потребления какао не существует, однако нужно помнить про большое количество углеводов в напитке, чтобы не переборщить с калориями.

Читайте также:

ICE: биржевые цены на какао-бобы составили 11 822 долларов за тонну

«Буквально яд»: Нутрициолог предупредила о последствиях злоупотребления черным чаем

Врач Тен раскрыла, кому противопоказан шоколад
#эксперт
#продукты
#диетолог
#цены
#шоколад
#напитки
#зима
#кофе
#вред
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Магнитная буря накрыла Землю
На Земле началась магнитная буря, она будет непродолжительной
17 декабря 2024, 11:44

Фото: iStock/murat4art

Слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле, она будет непродолжительной. Об этом в своём Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Как сообщало РИА Новости со ссылкой на слова синоптика, причиной магнитной бури стал поток более плотного и быстрого солнечного ветра.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что самая холодная ночь в Москве на этой неделе ожидается с 18 на 19 декабря. Столбики термометров в столице опустятся до -15 градусов, в области — до -19 градусов.

Читайте также:

Россияне записали на видео падение астероида в Якутии

Климатолог раскрыл опасности глобального потепления

Глобальное потепление и вредные выбросы бьют все рекорды
#земля
#магнитные бури
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье отремонтировали инженерные сети более чем в 400 домах
17 декабря 2024, 11:39

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт внутренних инженерных коммуникаций провели с начала года в 403 многоквартирных домах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Масштабные работы включали в себя обновление систем канализации, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения», — отмечается в сообщении.
Глава МинЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в будущем году объём капремонта инженерных систем многоквартирных домов значительно увеличится.

«В следующем году мы нарастим темпы, обновив сети ещё в более чем 1000 домов», — сказал Антон Велиховский.
Он добавил, что целью программы капремонта является обеспечение комфортного проживания для все жителей Подмосковья.

Читайте также:

В селе Покровское под Истрой обновят тепловые сети

В подмосковной деревне Авдотьино проведут реконструкцию котельной

В Подмосковье с начала года отремонтировали более 900 крыш многоквартирных домов
#мкд
#жкх
#минжкх мо
#капремонт
#капитальный ремонт
#антон велиховский
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ноябре жители Московской области купили более 5 тысяч тонн сыра
17 декабря 2024, 11:38

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В розничных супермаркетах, на рынках и ярмарках Московской области представлен широкий ассортимент различных видов сыров, включая продукцию местных производителей. Согласно данным за прошлый месяц, в регионе было продано более 5,3 тысяч тонн сыра, что составляет примерно 176 тонн в день, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион занимает первое место в стране по производству сыра — за 10 месяцев текущего года в Подмосковье было произведено более 143,6 тысяч тонн сыра, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ассортименте представлены твёрдые сорта, полутвёрдые сыры и мягкие.

В Подмосковье производством сыра занимаются более 50 промышленных компаний. Среди лидеров отрасли можно выделить ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА», ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском городском округе, ООО «Сыровар» в Дмитровском округе и ООО «РОТА АГРО» в Ленинском районе.

Читайте также:

Камамбер подмосковного производителя получил золото конкурса «Наша Марка»

В Ленинском округе запустили завод премиальных сыров

Производство сыров в Московской области за год выросло на 16%
#подмосковье
#завод
#сыровар
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате