За неделю количество обращений в коммунальные службы Подмосковья снизилось на 14%

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На прошлой неделе специалисты «Коммунальных систем Московской области» зафиксировали сокращение количества обращений граждан на 14% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Всего было обработано более 340 заявок из городских округов, где компания ведёт свою основную деятельность: Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Шатурского, Электросталевского, Богородского и Лосино-Петровского, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Из всех поступивших заявок 144 обращения были направлены через электронные ресурсы. Среди них:
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- 98 — проблемы холодного водоснабжения и качества воды;
- 12 — вопросы горячего водоснабжения и теплоснабжения;
- 16 — состояние сетей водоотведения;
- 1 — ремонт водопроводных и канализационных колодцев;
- 17 — модернизация инженерных сетей.
- 76 % — устранение засоров во внутриквартальных сетях;
- 8 % — предоставление услуг по теплоснабжению.
«Снижение количества обращений на 14% за неделю — показатель положительной динамики в работе коммунальных систем региона. Наша главная задача — поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и создавать комфортные условия для жизни в Подмосковье», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
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Дайана Хусинова