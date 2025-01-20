За неправильную выброшенную елку россиян могут оштрафовать на 4 тысячи рублей

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В случае неправильной утилизации елки россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей. Этим поделился первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев с РИА Новости.
Депутат объяснил агентству, что живую ель запрещено выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов, так как дерево относится к крупногабаритным отходам. В противном случае нарушителям грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. Если в течение года это повторится, тогда размер штрафа увеличится до четырех тысяч.
Чтобы выбросить ель в обычную мусорку, ее обязательно надо распилить. Кошелев напомнил, что нужно подходить ответственно к данному вопросу и утилизировать дерево так, чтобы оно еще могло принести пользу. К примеру, ель может стать удобрением, а если сдать ее в специализированный пункт, то тогда дерево превратят в щепку.
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