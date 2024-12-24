В Дамаске прошла акция протеста после сожжения рождественской ели

Фото: iStock/ Julia Klueva
В нескольких районах Дамаска, населенных в большинстве своём христианским населением, во вторник прошли акции протеста, передало агентство Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.
Протестующие вышли на улицы после того, как в Сети появилось видеозапись, на котором люди сжигает рождественскую ель рядом с городом Хама в центральной Сирии.
Участники демонстраций выкрикивали, в частности, лозунг с требованием обеспечить права христианского населения.
Приход к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* заставляет волноваться религиозные меньшинства САР. Вместе с тем руководство движения сказало, что будет уважительно относиться ко всем религиям.
Ещё в «Хайят Тахрир аш-Шам»* объявили, что те, кто совершил поджог рождественского символа, оказались «не сирийцами», и дали обещание наказать виновных.
Читайте также:
Выяснили, сколько золота осталось в Сирии после ухода Асада
Нетаньяху: Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией
Стало известно, об одном приказе Асада в Сирии
*террористическая группировка, запрещенная в России
Участники демонстраций выкрикивали, в частности, лозунг с требованием обеспечить права христианского населения.
Приход к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* заставляет волноваться религиозные меньшинства САР. Вместе с тем руководство движения сказало, что будет уважительно относиться ко всем религиям.
Ещё в «Хайят Тахрир аш-Шам»* объявили, что те, кто совершил поджог рождественского символа, оказались «не сирийцами», и дали обещание наказать виновных.
Читайте также:
Выяснили, сколько золота осталось в Сирии после ухода Асада
Нетаньяху: Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией
Стало известно, об одном приказе Асада в Сирии
*террористическая группировка, запрещенная в России
Ольга Енгалычева