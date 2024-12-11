Оперную певицу Максакову* заочно арестовали за призывы против безопасности

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Пресненский суд Москвы заочно арестовал известную оперную певицу Марию Максакову* по обвинению в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу для Максаковой-Игенбергс*. Решение об аресте было принято во вторник.
Ранее стало известно, что в Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии.
До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.
Апелляционный суд смягчил приговор в отношении гражданина РФ и ФРГ за госизмену. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Велоактивиста арестовали по делу о госизмене
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Ранее стало известно, что в Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии.
До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.
Апелляционный суд смягчил приговор в отношении гражданина РФ и ФРГ за госизмену. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Два подозреваемых арестованы в Москве по статье о государственной измене
Балерина с двойным гражданством признала вину в госизмене за переводы ВСУ
Велоактивиста арестовали по делу о госизмене
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Дарья Осипова