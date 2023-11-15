За смерть военкора террористке Треповой* заплатили биткоинами

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Обвиняемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова* получила вознаграждение в размере 132 тыс. рублей. Об этом сообщила сторона обвинения в ходе судебного заседания.
По словам прокурора, деньги Треповой* были переведены на криптокошелек. Оплата была совершена в рамках подготовки к убийству.
Взрывное устройство, которое взорвалось в руках у журналиста Татарского, было приведено в действие с помощью дистанционного управления с использованием эстонской SIM-карты.
Прежде сообщалось, что обвиняемая не признает свою вину. В рамках проведения расследования, Трепова* проходила детектор, который подтвердил, что она знала заранее о том, что в принесенной ей статуэтке, было замаскировано взрывное устройство.
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Взрывное устройство, которое взорвалось в руках у журналиста Татарского, было приведено в действие с помощью дистанционного управления с использованием эстонской SIM-карты.
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Анастасия Крестьянова