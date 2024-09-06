В Подмосковье провели ямочный ремонт на почти 600 дворовых территориях

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Программа по ямочному ремонту во дворах Московской области выполнена на 100%, в порядок привели около 600 дворовых территорий, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего по программе в Подмосковье отремонтировали асфальт на 589 дворовых территориях и внутриквартальных проездах в 33 городских округах, общая площадь работ составила более 575 тысяч квадратных метров», — уточнил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.Самый большой объём работ провели в Химках: там обновили 39 тысяч квадратных метров асфальта в 29 дворах. Второе место по этому показателю занял Орехово-Зуевский округ, где отремонтировали 30 тысяч кв. м покрытия в 31 дворе. А замыкает топ-3 Богородский округ: там привели в порядок 29 тыс. кв. м покрытия в 23 дворах.
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Лев Каштанов