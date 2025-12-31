Врач ответила, безопасно ли заранее накрывать новогодний стол
Новогоднее застолье может повысить риск пищевого отравления, если готовые блюда и продукты хранить неправильно. Об этом рассказала врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Агаева.
В беседе с RT она советует заранее продумать сервировку, учитывая время и тип блюд, и использовать принцип «конвейера»: основную часть еды держать в холодильнике и выставлять на стол по мере необходимости. За два–три часа до праздника можно поставить только нескоропортящиеся продукты — орехи, сухофрукты, выпечку, цельные овощи и фрукты.
Скоропортящиеся блюда лучше подавать непосредственно перед едой: салаты, закуски, мясные и рыбные деликатесы (заливное, холодец, паштеты, тартары), а также сыр, ветчину и колбасную нарезку и кремовые десерты.
Врач напомнила, что хранить продукты следует в холодильнике со стабильной температурой, которая сдерживает рост бактерий. Важно также разделять сырые и готовые продукты, чтобы избежать перекрёстного заражения, и не перегружать холодильник, чтобы холодный воздух свободно циркулировал.
Отдельно специалист предупредила о рисках хранения еды на балконе. Из‑за нестабильной погоды возможны циклы замораживания и оттаивания, что ухудшает качество продуктов и ускоряет размножение бактерий. Поэтому безопасность такой еды нельзя гарантировать.
