Врач ответила, безопасно ли заранее накрывать новогодний стол

31 декабря 2025, 13:29

Терапевт Агаева: Накрывать новогодний стол заранее безопасно с учетом типа блюд

Фото: istockphoto/Olga Mazyarkina

Новогоднее застолье может повысить риск пищевого отравления, если готовые блюда и продукты хранить неправильно. Об этом рассказала врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Агаева.