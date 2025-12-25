Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя и клыки хищников
В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста редкие сувениры — чай из крови оленя и клыки хищников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В сумке мужчины нашли 11 клыков волка, 3 клыка медведя и чай из сухой крови оленя. Турист объяснил, что вёз находки в подарок другу в Маньчжурию (Китай).
Экспертиза показала, что клыки принадлежат бурому медведю и серому волку — видам, находящимся под угрозой исчезновения и подпадающим под Конвенцию СИТЕС. Для их вывоза из России необходимо было оформить разрешения от Росприроднадзора и заполнить пассажирскую таможенную декларацию.
Возбуждено дело по статье 16.3 КоАП РФ о недекларировании товаров и нарушении запретов на вывоз. Мужчине грозит штраф.
