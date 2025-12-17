В Новосибирске таможенники изъяли партию запрещенного чая из голубого лотоса

17 декабря 2025, 12:59

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники новосибирской таможни при контроле экспресс-грузов, прибывших из других стран, обнаружили в одной из посылок чай из лепестков лотоса, содержащий наркотическое вещество. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.