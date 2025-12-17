В Новосибирске таможенники изъяли партию запрещенного чая из голубого лотоса
Сотрудники новосибирской таможни при контроле экспресс-грузов, прибывших из других стран, обнаружили в одной из посылок чай из лепестков лотоса, содержащий наркотическое вещество. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Жительница Красноярска приобрела чайную смесь на иностранном маркетплейсе. Таможенная экспертиза выявила, что в состав чая входит голубой лотос, который относится к растениям, содержащим наркотические средства или психотропные вещества и подлежащим контролю в России, отметили в ведомстве.
По законам страны, ввоз и распространение такого чая запрещены. Товар изъяли, а в отношении покупательницы возбудили дело.
