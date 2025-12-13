Турист из Анголы попытался провезти более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади
Таможня в Германии нашла более 11 тысяч бриллиантов у путешественника из Анголы
В аэропорту Франкфурта-на-Майне пограничники обнаружили в ручной клади туриста из Анголы более 11 тысяч бриллиантов. Об этом сообщает агентство DPA.
Сотрудники таможни нашли более 11,2 тысячи бриллиантов в чемодане пассажира, который летел из Анголы. Драгоценности были спрятаны в потайном отделении ручной клади, говорится в материале.
По информации журналистов, 53-летний мужчина не заявил о наличии драгоценностей и не смог предоставить сертификат на них. Стоимость изъятого пока не определена. Пассажир задержан.
Читайте также: