Турист из Анголы попытался провезти более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади

13 декабря 2025, 10:11

Таможня в Германии нашла более 11 тысяч бриллиантов у путешественника из Анголы

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

В аэропорту Франкфурта-на-Майне пограничники обнаружили в ручной клади туриста из Анголы более 11 тысяч бриллиантов. Об этом сообщает агентство DPA.