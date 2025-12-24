В московском аэропорту Внуково пресекли контрабанду валюты на 2,9 млн рублей
Гражданин Литвы при попытке ввезти в Россию 38 тысяч долларов без декларации столкнулся с задержанием в аэропорту Внуково. Об этом информирует сайт Федеральной таможенной службы.
Иностранец прибыл в Москву рейсом из Нью-Йорка через Стамбул. Сотрудники таможни остановили его для выборочной проверки в «зелёном» коридоре. Во время беседы мужчина заявил, что везёт лишь незначительную сумму наличных.
При осмотре личной кожаной сумки пассажира инспекторы обнаружили 38 тысяч долларов, что превышает лимит, разрешённый для ввоза без декларирования. Поясняя свои действия, задержанный сообщил, что деньги являются его заработной платой, а средства он планировал потратить на личные нужды.
Причиной отсутствия декларации иностранец назвал усталость после длительного перелёта. Таможенная служба квалифицировала эти действия как признаки контрабанды наличных средств.
