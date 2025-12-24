В московском аэропорту Внуково пресекли контрабанду валюты на 2,9 млн рублей

24 декабря 2025, 14:09

Таможня Внуково пресекла попытку ввезти 38 тысяч долларов без декларирования

Фото: Istock/Sergey Dolgikh

Гражданин Литвы при попытке ввезти в Россию 38 тысяч долларов без декларации столкнулся с задержанием в аэропорту Внуково. Об этом информирует сайт Федеральной таможенной службы.