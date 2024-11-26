Забеременела через вентиляцию: заключённая родила от сидящего в одиночной камере убийцы

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev
В американских тюрьмах порой разворачиваются такие истории любви, что поверить в них трудно. Однако история о зачатии через вентиляционную шахту – чистая правда.
29-летняя Дейзи Линк и 24-летний Джоан Депс отбывают сроки за убийство в коррекционном центре «Тернер Гилфорд Найт». Они находятся в одиночных камерах, которые связаны между собой лишь общей системой вентиляции. Через неё мужчина и женщина познакомились и начали общаться.
В интервью WSVN женщина рассказала, что длительное нахождение в изоляции приводит к тому, что начинаешь говорить часами, пока не почувствуешь, будто находишься в одном помещении с собеседником.
Сначала они вели дружеские разговоры, которые вскоре переросли в романтические. И это несмотря на то, что Дейзи была лишена свободы за убийство своего молодого человека.
В какой-то момент Джоан признался, что очень хочет стать отцом, и если бы ему пришлось выбирать, кто станет матерью его детей, то он бы остановился на Дейзи. Девушке понравилась эта идея и она неожиданно предложила воплотить её.
В течение месяца Джоан пять раз в день передавал Дейзи через вентиляцию свой биологический материал, собранный в пищевую плёнку. А женщина, в свою очередь, использовала для импровизированного зачатия старые аппликаторы, предназначенные для лечения грибка.
В результате, им удалось зачать ребёнка, несмотря на то, что при таком методе шанс составляет менее 5%.
После того, как о беременности узнали работники тюрьмы, они стали подозревать, что Дейзи стала жертвой насилия, а её семья требовала проведения расследования. Но в итоге ДНК-тест подтвердил, что отцом ребёнка является Джоан.
Девочка родилась абсолютно здоровой. Сейчас она живёт с матерью Джоана, а родители участвуют в её воспитании по видеосвязи.
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В интервью WSVN женщина рассказала, что длительное нахождение в изоляции приводит к тому, что начинаешь говорить часами, пока не почувствуешь, будто находишься в одном помещении с собеседником.
Сначала они вели дружеские разговоры, которые вскоре переросли в романтические. И это несмотря на то, что Дейзи была лишена свободы за убийство своего молодого человека.
В какой-то момент Джоан признался, что очень хочет стать отцом, и если бы ему пришлось выбирать, кто станет матерью его детей, то он бы остановился на Дейзи. Девушке понравилась эта идея и она неожиданно предложила воплотить её.
В течение месяца Джоан пять раз в день передавал Дейзи через вентиляцию свой биологический материал, собранный в пищевую плёнку. А женщина, в свою очередь, использовала для импровизированного зачатия старые аппликаторы, предназначенные для лечения грибка.
В результате, им удалось зачать ребёнка, несмотря на то, что при таком методе шанс составляет менее 5%.
После того, как о беременности узнали работники тюрьмы, они стали подозревать, что Дейзи стала жертвой насилия, а её семья требовала проведения расследования. Но в итоге ДНК-тест подтвердил, что отцом ребёнка является Джоан.
Девочка родилась абсолютно здоровой. Сейчас она живёт с матерью Джоана, а родители участвуют в её воспитании по видеосвязи.
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Анастасия Чинкова