Счастливый брак обернулся адом: откровения Жизель Пелико, которую муж «одалживал» другим мужчинам 9 лет подряд

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
Дело об изнасиловании Жизель Пелико всколыхнуло французское общество. Ее муж на протяжении 9 лет накачивал ее наркотиками и позволял незнакомцам насиловать женщину. При этом все половые акты снимались на камеру. О страшном преступлении полиция Франции узнала случайно. Подробности читайте в материале «Радио1».
Счастливая семья
Сейчас Жизель и Доминику Пелико 72 года. Встретили друг друга они будучи еще совсем юными. Обоим было по 19 лет. Бурный роман влюбленной пары через два года перешел в счастливый брак. У пары в браке родилось трое детей и уже есть семеро внуков. Идеальная семья с любимым мужчиной. Только жизнь, похожая на сказку, в один момент обернулась для Жизель Пелико, холодящим кровь триллером.
Если бы не бдительный охранник
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
В один из сентябрьских дней Жизель уехала к дочери, посидеть с внуками. А Доминик пошел по магазинам, но не покупать, а фотографировать. Охранник супермаркета по камерам наблюдения заметил, что мужчина не интересуется товарным ассортиментом магазина, его привлекают женщины, разглядывающие товары, и он незаметно фотографирует их под юбкой.
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Мужчина за апскертинг был арестован. Всю имеющуюся у него технику: ноутбук, два телефона и карты памяти, изъяли. А при проверке содержимого цифровых носителей открылось страшное. На кадрах было запечатлено более 200 случаев изнасилования его жены 83 разными мужчинами.
Жена ничего не знала
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Как выяснилось, коварный муж накачивал супругу транквилизаторами и приглашал мужчин насиловать ее. Им был создан чат, в котором он приглашал разных мужчин к своей жене и выкладывал видео содеянного. Кроме жены, он отработал такую схему на своей дочери и 2 невестках.
Следствием зафиксированы 83 мужчины, которые проводили изнасилование, 54 человека опознаны. Из них 51 человек стал фигурантом уголовного дела. За время расследования один обвиняемый скончался, двух мужчин не привлекли ввиду недостатка улик. Возраст обвиняемых варьируется от 25 до 72 лет. Все они представляют различные социальные слои: среди насильников есть безработные, пенсионеры, пожарные, ученые и даже медицинские работники.
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Резонансное дело в судеДело об изнасиловании Жизель Пелико оказало серьезное потрясение на французское общество и привлекло внимание к химическим веществам, преступления с использованием которых, трудно поддаются расследованию.
Судебный процесс по этому делу еще не окончен. Предполагается, что окончательное решение суда будет в конце декабря этого года. Доминику Пелико и его пособниками грозит до 20 лет лишения свободы.
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Елена Генералова