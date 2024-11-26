Счастливый брак обернулся адом: откровения Жизель Пелико, которую муж «одалживал» другим мужчинам 9 лет подряд

Дело об изнасиловании Жизель Пелико всколыхнуло французское общество. Ее муж на протяжении 9 лет накачивал ее наркотиками и позволял незнакомцам насиловать женщину. При этом все половые акты снимались на камеру. О страшном преступлении полиция Франции узнала случайно. Подробности читайте в материале «Радио1».