Сознательно засунула 11-летнего сына в чемодан: в деле матери-убийцы из Перми новый поворот, что выяснило следствие

Ирина Шатова на допросе в СК по Пермскому краю (Фото: perm.sledcom.ru)
34-летняя Ирина Шатова из Перми предстанет перед судом, так как признана вменяемой. Напомним, речь идет о женщине, которая в июле этого года избавилась от собственного сына, а затем спрятала его тело в чемодан. О новых деталях жуткой истории расскажет «Радио 1».
Жестокое убийство 11-летнего ребенка в Перми
12 июля СМИ облетела новость о страшной находке в Перми — чемодане, в котором лежало тело ребёнка. Сначала никто не мог определить личность мальчика. Некоторые даже предположили, что это ребенок из многодетной семьи, проживающей неподалеку.
На самом деле мальчик оказался сыном Ирины Шатовой, которая жила в другой части города. Ее удалось идентифицировать по записям с уличных камер наблюдения. Полицейские установили, что она бродила по центральным улицам с чемоданом почти всю ночь. В итоге её задержали в отеле «Жемчужина», где она пряталась на чердаке и следила за новостями о происшествии через телефон.
На допросе женщина сначала пыталась отрицать свою вину, обвиняя коллекторов в том, что они пришли выбивать долги и убили ее сына. Эта версия показалась следователям странной и быстро развалилась при первых уточняющих вопросах. В результате Ирине ничего не оставалось, как признаться в содеянном.
Ирина Шатова со своим супругом и сыном (Фото: соцсети)
Хладнокровное признание матери
На допросе Ирина без малейшего волнения начала рассказывать о том, как убила своего сына. Шатова удушила своего сына, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем женщина убрала мальчика в чемодан и перенесла его к мусорным контейнерам, расположенным в центре города. Она объяснила свои действия тем, что у нее не было выбора: накопились большие долги, и она больше не могла его обеспечивать. При этом женщина не проявляла раскаяния, не плакала и не испытывала никаких эмоций. Она добавила, что собиралась покончить с собой, но не нашла в себе сил на это. В итоге ей пришло в голову спрятаться на чердаке, а от тела сына избавиться.
Происшествие стало шоком для всех знакомых семьи. Хотя многие отмечали, что женщина воспитывала ребенка странно — мальчик никогда не ходил в детский сад и школу, не общался со сверстниками, не имел друзей.
Огромные долги возникли у Шатовой из-за неудачной игры на фондовом рынке: она пыталась заработать, но в итоге потеряла все. Что касается отца ребенка, то он ранее бросил семью и отправился в Северную Америку. Там незаконно пересек границу США и попал в миграционную тюрьму.
Ожидание приговора
В настоящее время Шатова находится в пермском СИЗО №5. Специалисты не выявили у нее психических нарушений. Убийство было совершено хладнокровно и с расчетом. В ближайшее время начнутся судебные разбирательства.
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